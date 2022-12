Brutális fotók, kész csoda, hogy túlélte a gödi vonatbalesetet a sofőr

Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken kora reggel Dunakeszi és Göd határán egy személyautó a tilos jelzés (lámpa és félsorompó) ellenére ráhajtott a vasúti átjáróra. Először a Szobról a Nyugati pályaudvarra tartó vonat csapódott belé, aminek hatására átsodródott a másik vágányra, ahol az ellenkező irányba, a Nyugati pályaudvarról Szobra tartó vonattal ütközött.

A személyautó totálkárosra tört Fotó: Bors

Mint ahogy a helyszíni fotókon is jól látszik, a jármű totálkárosra tört, ami érthető is egy ilyen súlyos balesetnél. Ami azonban meglepő: a sofőr nem csak túlélte a balesetet, mely könnyen tragédiával végződhetett volna, de a saját lábán szállt ki a kocsiból.

Két vonattal is ütközött Fotó: Bors

A balesetet követően a vonalon a vasúti közlekedés megbénult.

Tilos jelzés ellenére hajtott fel a sínekre Fotó: Bors

Nem tartja vissza a sofőröket a tilos jelzés

Sajnos a legtöbb vonatbaleset a mostanihoz hasonló okokkal magyarázható: a sofőrök tilos jelzés ellenére hajtanak a sínekre. Ez történt a múlt héten Debrecenben is, ahol egy Suzukit sodort el a vonat; Sásdon, ahol egy hatgyermekes édesanya és egyik gyermeke is életét vesztette pár hete; vagy épp a Baranya megyei Vásárosdombón, ahol szeptemberben többen is próbálták jelezni egy autó sofőrjének, hogy jön a vonat, ő azonban a figyelmeztetés és a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott. A sofőr és utasa is belehalt a balesetbe.