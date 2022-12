Ezek voltak 2022 legromantikusabb eljegyzései

Idén nagyon sok örömteli pillanat fűszerezte meg az évet, és mi más is lehetne az egyik legmeghatóbb pillanat egy szerelmes pár számára, mint szerelmük megpecsételése.

Lapunk összegyűjtötte 2022 legemlékezetesebb eljegyzéseit.

Romantikára hangolt driftelés

Egy fiatal, autókedvelő srác kérte meg barátnője kezét, méghozzá úgy, hogy letérdelt az M0-s kellős közepén, és közben haverjuk egy BMW-vel farolt néhányat körülöttük. Barátaik videózták őket, a felvételt pedig feltöltötték a közösségi oldalakra, ahol futótűzként terjedt.

Mesébe illő

Eljegyezte kedvese a Jókai utcai házomlásban súlyosan megsérült balerinát. Nikit jelenleg Budapesten, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben kezelik, a megható eseményre is az intézmény biztosított helyszínt.

Benjámin úgy döntött nem vár tovább a nagy kérdéssel. Forrás: Bors

Niki és Benjamin éppen a Budapesti Operettszínház próbájára igyekezett, amikor a Jókai utcában egy éppen építés alatt álló épületrész lezuhant a magasból. A törmelékek maguk alá temették a gyönyörű balerinát, míg kedvese nem sérült meg. A férfi percekig semmit sem látott a porfelhőtől, de aztán megtalálta a barátnőjét. Segítséget hívott, a lányt pedig válságos állapotban szállították kórházba. Az első napokban az is kérdés volt, hogy a művésznő életben marad-e, a teátrum társulata ezért imaláncot indított a csodáért.

Rengetegen kérték Istent, hogy Niki meggyógyuljon, a fohászok aztán meghallgatásra leltek: a balerina magához tért.

Benjamin egy percre sem adta fel a reményt, és végig támogatta szerelmét. Teltek-múltak a hetek és a hónapok, a pár kapcsolata pedig még jobban megerősödött. Benjamin egy percre sem adta fel a reményt, és végig támogatta szerelmét. Teltek-múltak a hetek és a hónapok, a pár kapcsolata pedig még jobban megerősödött, ezért úgy döntött, nem vár tovább élete legfontosabb kérdésével: hozzá megy-e Niki feleségül. A lány igennel felelt. Az eljegyzésre a legközelebbi rokonok és barátok mellett kollégákat is meghívtak.

Lángoló szerelem

Égő mécsesekből kirakott óriási szívvel kérte meg a kedvese kezét egy szegedi fiatalember a Tisza homokos partján szombat este. A távoli lángok láttán egy szemtanú azonban gyújtogatásra gyanakodott, ezért a tűzoltókat riasztotta. Mire a tűzoltók kiértek, az újdonsült menyasszony boldogan mondott igent párjának. Dolguk pedig nem akadt, mivel a teamécseseken kívül, amelyek a homokban biztonságos helyre voltak kihelyezve – semmi sem gyulladt ki.

Célba ért a lánykérés

Budapesten került sor az idei, egyben a Trifecta versenysorozat utolsó lépcsőfutó bajnokságának megrendezésére, amelyen 69 tűzoltó és 50 mentő vett részt különböző kategóriákban. A 22 emelet leküzdése mellett 5 szakmai feladatot is sikeresen teljesíteni kellett az indulóknak. A versenyen lánykérés is történt a célegyenesbe történő befutást követően.

Fényfestéssel tette fel a nagy kérdést

Rendhagyó lánykérésnek lehettek tanúi az Advent Bazilika látogatói: az adventi vásárban a Szent István-bazilikára vetített fényfestéssel kérte meg kedvese kezét egy külföldi fiatalember.

„Maor will you marry me?” – ez a felirat volt olvasható az épület homlokzatán, amit az ifjú kérő a párja elé térdelve egy eljegyzési gyűrűvel is megerősített. A lánykérésről mit sem sejtő ifjú hölgy boldogan mondta ki az igent.