Elsöprő sikert aratott egy makói lány az amerikai és a spanyol tehetségkutatón

Elsöprő sikert aratott egy makói lány az American's Got Talent után a Spanyol Got Talentben is. Antal Loretta és az olasz-amerikai párja, a madridi színpadon aranygombot kapott, ami azt jelenti, hogy egyenes ágon jutottak a verseny döntőjébe.

A sokkoló mutatványt évekig gyakorolták az artisták, a látványt először néma csend fogadja, majd hangos ovációban tör ki szinte mindenki.

Loretta élete gyerekként akkor változott meg, amikor vándorcirkusz érkezett a városba, és ő rögtön beleszeretett abba a világba. Az artistaképzőre azonban csak titokban jelentkezett, az iskolában sokat bántották azzal, mit is akar a tornától és az artistáktól. A szertornaterembe is csak este járt be, és önmagát képezte.