Rejtélyes haláleset: Egy éjszaka alatt három nővel randizott, végül csak a holtteste került elő

A rendőrség három nőre vadászik, miután egy férfire az ágyához kötözve találtak rá. Szívroham végzett vele, ugyanakkor az értékei is eltűntek – adta hírül a Mirror. A 60 éves férfi azt mondta egy barátjának, hogy aznap este három nővel is randija lesz, akikkel online ismerkedett meg. Kérdés persze, hogy melyikőjükkel volt a végzetes pillanatokban.

Daniel Alfredo Rusticane-t arccal felfelé, összekötözött kézzel és lábbal találták meg Buenos Aires-i otthonában. A kocsijának és a mobilteleonjának is nyoma veszett. A rendőrség később megtalálta a lopott autót öt háztömbnyire a lakástól. Jelenleg is elemzik a jármű kormányán talált ujjlenyomatokat. Állítólag egy kés is előkerült a hátsó ülésről.

A hatóságok úgy vélik, az áldozat kirablása előtt szexuális játékra került sor. A rendőrség szóvivője elmondta:

Elképzelhető, hogy a nők megkötözték, és a sokk vagy a szorongás miatt halt meg. Nem zárjuk ki ezt a hipotézist, bár várjuk a kiegészítő laboratóriumi eredményeket, hogy biztosra menjünk.

A nyomozás jelenleg is tart.