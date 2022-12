Fotók a helyszínről: Mutatjuk, milyen károkat okozott a csütörtök esti Auchan-tűz

Mint arról korábban beszámoltunk, tűz ütött ki csütörtök este a maglódi Auchan áruházban. A Gyömrői Önkéntes Tűzoltósághoz este háromnegyed nyolc után futott be a hívás az esetről. A nagyáruház pékségének egyik elektromos kemencéjének belseje kapott lángra, emiatt ürítették ki az egész áruházat: 512 fő vásárlónak, valamint a 36 fős személyzetnek kellett pillanatok alatt kimenekülnie, szerencsére senki sem sérült meg. A helyszínre a fővárosból, Monorról, Gyömrőről és Üllőről is érkeztek tűzoltók, akik a tüzet eloltották, majd a 8 négyzetméteren tűzzel érintett helyszínt hőkamerával is átvizsgálták.

Gyömrői Önkéntes Tűzoltóság a Facebookra feltöltött pár felvételt a helyszínről, valamint a kigyulladt kemencéről is.