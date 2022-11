Zokogva videózta Nikolett, ahogy ég egykori iskolája

Borzasztó veszteség rázta meg Nagykátát kedd délután: kigyulladt a helyi, ikonikus általános iskola a Zárda utcában. A helyszínre közel hetven hivatásos és önkéntes tűzoltó érkezett, nagy harcot vívtak a lángokkal. Mint arról a Bors is írt korábban, a bent lévő mintegy nyolcvan diák és tanár kimenekült időben, ám az épületet már nem tudták megmenteni, gyakorlatilag alkalmatlanná vált az oktatásra.

Hetven tűzoltó oltotta a lángokat Fotó: Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Mikóné Semperger Nikolett is ebben az iskolába tanult, amikor meghallotta mi történt, teljesen összeomlott. A helyszínre sietett, és sírva vette videóra, ahogyan leég szeretett iskolája.

Generációk jártak ide a családomból. Nagymamám, édesanyám és a keresztlányaim is. Én szó szerint sokkot kaptam. Könnyeimmel küzdöttem. Sírtam. Nagypapám testvére anno igazgatója volt ennek az iskolának, szegény már nem él, de nagyon fájna neki, ha ezt látná

Mindezek mellett Nikolett édesanyjának 50. osztálytalálkozója is nemrég az iskolában zajlott, ahova ő is elkísérte. Az iskola ahova nemrég még rendezvényekre járt, most a tűz martaléka lett.