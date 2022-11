Szerelmesen féltékeny gazdájára, nem viseli el a nőket mellette Totó, a TikTok-sztár hattyú

A már kifejlett, gyönyörű hattyút két éve balatoni hullámokon ringatózva még tojásként találta egy hölgy, aki saját teste melegével keltette ki. Totó később Rigó Gáborhoz, a Festetics kastély Madárparkjának vezetőjéhez került.

Totó kiskorától Gáborral él Fotó: Mészáros Annarózsa

Melltartóban melegítette Lívia

– A tojást a Balatonon vitorlázó Lívia látta meg, megtetszett neki, kiszedte a vízből, hogy otthon kifőzze, kifújja – mesélte a Borsnak Rigó Gábor. – Amikor otthon átvilágította, akkor látta meg benne kis életet. A melltartójába tette, és pár nap múlva egyszer csak szétpattant a tojás héja, a boldog megtaláló saját kezével fejtette le a csöppnyi hattyúról. Később elhozta hozzánk a madárparkba. Mivel a madaraknál létezik a bevésődés, neki én lettem az apukája, a kisfiammal együtt a családja. Az eredeti terv az volt, hogy ha nagyobb lesz, visszavadítjuk és elengedjük. Ez hamar megdőlt!

Együtt tévéznek Fotó: Bors

Nem szereti a Balatont

Gábor hozzátette, hogy emberi tulajdonságai lettek Totónak: lépcsőzik, tévézik velük, használja a mosdókagylót.

Szívesen használja a zuhanyzót Fotó: Bors

Imád ölelkezni, autózni, sőt még vásárolni és a konditerembe is elkísér. A többi madárral, a hattyúkkal sem találta a hangot, nem is szeret a Balatonhoz menni, Hévízre járunk vele fürdőzni. Nem véletlen, hogy pillanatok alatt levesz a lábáról mindenkit

– tette hozzá a madárpark vezetője, aki azt is elmesélte, rajonganak érte az interneten. A videós közösségi platformon, a TikTokon már több mint 100 ezren követik

Elutasítja a nőket

A következő csoda akkor történt Totó életében, amikor a madárinfluenza miatt Rigó Gábor mind a 394 értékes madarát el kellett altatnia. A sztárhattyú a Covidnak köszönheti az életét.

Így fogadja a hazatérő Gábort, szárnyait széttárva fut felé Fotó: Bors

A kisfiam és Totó imádták egymást, és amikor Benett koronavírusos lett, azt kérte, vigyem haza hozzá a madarat

– folytatta. – Így ő nem volt a parkban több napig, ezért úszta meg a madárinfluenzát. Amióta ivaros lett, új szokásai lettek, nem bírja például a keményebb hangú nőket, csak akiknek lágy a hangja. Vagy ahogy a fiam mutálni kezdett, már nem fogadja el, ő engem most a társának tart. Egyébként korábban akartunk neki párt hozni, de ez a terv sem vált be. Ellenben amikor négy árva pici hattyúval ismertettük össze, azokat egyből istápolni kezdte. Ugyanis ő úgy veszi, hogy azok a mi közös gyerekeink. Ha nem így venné, megölte volna őket. Közismert, hogy a hattyú a világ egyik leghűségesebb állata, egy életre választ magának párt. Ezért ő soha nem is akart se elrepülni, se mással barátkozni. Szóval örökre velem marad, amit én persze egy percig sem bánom!