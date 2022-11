Katona szellemével házasodik össze az énekesnő – állítólag hatalmas a szerelem

Az énekesként és dalszerzőként dolgozó Brocarde elmondása szerint tavaly találkozott először régesrég elhunyt vőlegényével, Edwardóval, miután a férfi meglepetésszerűen megszállta jövendőbelije otthonát, majd hezitálás nélkül karon ragadta Brocarde-ot – írta a LadBible.

Brocarde már másfél éve együtt van szerelmével Fotó: ITV/YouTube

Természetesen azonnal beszélgetésbe elegyedtek, a szikra is azon nyomban kipattant közöttük, az ismerkedős randizgatás alatt pedig az is kiderült, hogy a férfi – foglalkozását tekintve – viktoriánus kori katona.

A páros a kísértetiesnek beharangozott lagzit erre az évre tervezte, azon belül pedig stílszerűen halloween napjára tették.

Benézett a szellem a tévébe

Brocade épp az esküvő napján beszélt a nászról az ITV This Morning című beszélgetős műsorban, amikor felkiáltott, majd kijelentette: szellem vőlegénye is megjelent. Az egyik műsorvezető láthatóan megijedt, míg a másik csak annyit jegyzett meg: ma van az esküvője napja, amin még egy szellemnek is illik megjelenni.

Az asszony egyébként pont egy évvel ezelőtt, ugyanebben a műsorban beszélt először szerelméről.

Akkor viszont az eljegyzés még nem történt meg, csupán kapcsolatuk elején jártak a romantikus szellemmel, így nem csoda, ha akkoriban még nem voltak készen az elköteleződésre.

A riportereknek elárulta, hogy azóta teljes harmóniában élnek, a kommunikáció is tökéletes közöttük, Edwardo és ő érzéseken keresztül beszélgetnek egymással.

Érzéseket visz át a testembe

– magyarázta az énekesnő. Hozzátette: azt is pontosan tudja, ha párja boldog, vagy éppen szomorú, dühös vagy csak méltatlankodik:

– Amikor a közelemben van, úgy érzem, hogy melegen átölelnek, melegség járja át a testem. Ha viszont elégedetlen valamivel, azt is tudom, mert olyankor ráz a hideg – mondta Brocade, aki – ha minden a terv szerint haladt – a mai napon már asszony és egyben boldog feleség is, hiszen az esküvőt október 31-én, egészen pontosan a riport után nem sokkal kellett, hogy megtartsa a páros.