Ruhája miatt küldték haza a fiatal nőt, de vajon mi volt a baj?

Negyedmillióan látták annak a nőnek a videóját, aki értetlenségét kifejezve osztotta meg azt közösségi oldalán. A Kínában született, de Los Angelesben élő Ying egy autókereskedésben dolgozott, egy nap azonban a főnöke közölte vele, hogy most azonnal menjen haza, mert az az öltözék, amit visel, nem megfelelő ide. Ying a mai napig nem igazán tudja, mi volt a baj a ruhájával, ami bizony a netezőket is alaposan megosztotta. Mutatjuk is rögtön:

A kommentelők közül többen is kifejtették, hogy alighanem a rövidnadrág hosszával volt gond, az ugyanis munkahelyre valóban túl rövid. Megnyugtatták: bármilyen más alkalomra nagyon is jó lenne a szett, de munkába válasszon olyat, ami fedi a combját. Más azonban azon a véleményen volt, hogy nincs semmi baj a ruhával, sokkal inkább a férfiak gondolkodásával, akik szerint ez túl kihívó.

Szeretnénk írni, hogy az eset happy enddel zárult, sajnos azonban nem így történt: pár hónappal később Yingtől megvált a főnöke, méghozzá mindennemű magyarázat nélkül.