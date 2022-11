Ritka betegséggel küzd Szonja, az országban nem is tudnak másik ilyen esetről

Már Szonja érkezése sem volt egyszerű, hiszen szülei öt évig próbálkoztak sikertelenül, majd a kislány lombikprogram segítségével fogant meg.

– A terhességem zavartalan volt, ám mégis sürgősségi császármetszéssel született Szonja. Akkor már tudtuk, baj van, mert nem igazán tudták megmondani, mi a probléma. Tizenegy napot töltöttünk a kecskeméti kórházban. Szonja 1,5 napot volt inkubátorban. Nagyon gyorsan rendbe jött, ügyes, erős volt, de mondták, probléma van vele – elevenítette fel a történteket az anya, Gabriella.

A kórház után rögtön tornával kezdtek, sajnos kevés sikerrel. Ezután mentek további kivizsgálásokra és újabb tornát próbáltak ki. Szonja időközben már 7 hónapos lett, és úgy tűnt, semmi sem segít rajta.

Gabriella már Szonja születésekor tudta,hogy baj van Fotó: Bors

Ritka betegségben szenved

– Továbbra sem volt fejtartása, nem tudott ülni, kúszni, mászni, a kezeit nem használta. Megkezdtük a korai fejlesztést is. A Pfaffenrot-terápiát is elkezdtük, ezeket a mai napig csináljuk folyamatosan. Közben sok minden mást is kipróbáltunk: neurohidroterápiát, amire szintén járunk most is, és egyéb intenzív tornákat – sorolta az édesanya. – Mivel nem jött javulás, genetikai vizsgálatot kértünk, így derült ki, hogy egy nagyon ritka genetikai rendellenesség áll mindennek a hátterében: az 5-ös kromoszóma hiánya. Borzasztó volt ezzel szembesülni.

Ez egy nagyon ritka betegség, az országban nem is tudnak másik ilyen esetről, a világon is csak 50 eset ismert.

Ezért nehéz megmondani az orvosoknak, mi várható a fejlődésében. Annyi információ van, amit az egész világon eddig össze tudtak gyűjteni, ami jelenleg nagyon kevés. Annyi biztos, hogy ülni fog tudni idővel.

Apró változások már vannak

Mivel sérültek a kislány látóidegei is, nem tudni mennyit lát, de az biztos, hogy lát. Emellett két és fél éves volt, amikor kiderült, hogy epilepsziája is van, ezt szerencsére gyógyszerrel tudják kezelni. A gyermek jelenleg három és fél éves, de mozgásban teljesen visszamaradott. Nem tud önállóan ülni, járni, de még csak beszélni sem. Az elmúlt évek rehabilitációjának köszönhetően apró fejlődések észrevehetők nála, de még rengeteg fejlesztő terápiára van szüksége.

Szonja bár ülni még mindig nem tud stabilan, de már nagyon próbálkozik Fotó: Bors

– Év elején végre kialakult nála a fejtartás, nagyon ügyesen megtartja magát. Bár ülni még mindig nem tud stabilan, de már nagyon próbálkozik, gyenge még a törzse, azt is erősíteni kell. A figyelme is gyönyörűen fejlődik, nagyon érdeklődő. Szereti a vele való foglalkozást, nagyon igényli. Beszélni még nem tud, de már elkezdett gagyogni, amivel rácáfolt az orvosok véleményére.

Ők azt mondták, valószínűleg sose fog beszélni, de babanyelven már elkezdte magát megértetni.

Végre kezd rájönni, hogy vannak kezei, nem tudja még kontrollálni, de már próbál nyúlni, fogni, zenélő játékok gombját megnyomni, hogy megszólaljanak – mesélte Gabriella. – Biztosat nem lehet mondani, de bízom benne, hogy egyszer fog tudni járni is.

Minden nehézség ellenére Szonja kedves, jókedvű, nagyon érdeklődő kislány. A fejlődése érdekében további intenzív terápiákra van szüksége, ezek költségeit viszont a szülei nem tudják kifizetni. Jelenleg a CsodaCsoport Alapítvány segítségével indítottak gyűjtést, hogy az egy éves terápiás költségeket fedezni tudják a kicsinek. Összesen 560 ezer forintot szeretnének összegyűjteni.

CsodaCsoport Alapítvány K&H Bank 10401983-50526970-69541012 IBAN: HU80 10401983-50526970-69541012 SWIFT: OKHB HUHB Közlemény: Szonja