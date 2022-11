Nagy dobásra készül az AERON magyar divatmárka

Saját üzletet nyit az AERON magyar divatmárka. A letisztult vonalvezetéséről és a minőségi anyaghasználatáról ismert brand elhatározása mögött a nemzetközi nagyáruházi sikerek, valamint a növekvő hazai kereslet áll. A korábbi évek pár napig tartó pop-up kereskedelmi formátumát követően a november 18-án megnyílt üzlet egy nagyobb vízió megvalósulásának az előfutáraként jelenik meg.

Megnyílt az AERON divatmárka első magyarországi üzlete.

Családi hagyomány révén lett sikeres márka

Az AERON-t 2012-ben alapította Áron Eszter divattervező. Nagyapja mesterszabó volt, édesanyja textilkereskedő, aki bevezette az előkelő anyagok és a nemzetközi divatkereskedelem világába. Habár családja üzleti pályán képzelte el, édesanyja intelmei ellenére mégis megtörtént az elkerülhetetlen: Eszter maga is a divat világában helyezkedett el. A márka idén júliusban egy új fejezetet nyitott a történetében: bemutatta megújult arculatát, valamint az innovatív, wholegarment technológiával készült ZERO kapszula kollekcióját, amely elérhetőbb áron, XXS-től XXL-es méretig tartalmaz kötött alapdarabokat.

Áron Eszter álmodta meg a divatmárkát, stílusos kollekcióival először külföldön lett sikeres. Ruhadarabjait a Londonban a Harrods vagy Párizsban a Lafayette áruházban is árusítják.



Felfigyelt rá az amerikai szaksajtó

Idén augusztusban az AERON újabb lépést tett arra, hogy felkerüljön a nemzetközi divat térképre: a Koppenhágai divathét keretein belül mutatta be a 2023-as tavasz-nyári kollekcióját, amely áttörő nemzetközi elismerést kapott, míg a márkát az amerikai sajtó az európai The Row-ként aposztrofálta. “Ez egy nagyon különleges pillanat a számunkra, egy régi álmunk teljesül be azzal, hogy üzletet nyithatunk Budapesten, hiszen a város különleges helyet foglal el az életünkben. Itt töltjük a legtöbb időnket, itt születnek az ötleteink, öltenek testet a kollekcióink. Külön öröm, hogy a zártkörű private sale-eket követően megtaláltuk azt a következő lépést, amivel tovább tudunk növekedni. Ez a lépés a saját üzlet, ahol a világunk bárki számára elérhető lesz: elég lesz csak besétálnia” - mondta Áron Eszter, alapító kreatív igazgató.



Különleges minőség a fenntarthatóság jegyében

Az AERON store az URBA design stúdió által jegyzett, letisztult és áramvonalas szervita téri üzlethelyiségben fog helyet kapni, ahol a tér kialakítása adott az AERON termékek színvonalas installációjához. Az üzletben a márka 2022-es ősz-téli, illetve december elejétől a 2023-as Resort kollekciója lesz elérhető olyan exkluzív darabok mellett, amelyek kizárólag Budapesten lesznek megvásárolhatóak. A ZERO kollekció darabjai az ősz-téli szezonban egy kukorica-alapú innovatív polimer fonalból készültek, amely a poliésztert hivatott helyettesíteni, így alkotva fenntartható termékeket. Az AERON termékek mellett a spanyol szépségápolási márka, a ROWSE termékei is debütálnak Magyarországon, mint egy hosszútávú együttműködés első lépése.

Magyar hírességek tesztelték az AERON darabjait

Az AERON divatmárka egyik erőssége, a különleges minőségű kötött ruhadarabok, melyek a kényelem és a finom elegancia jegyében készülnek. Most ráadásul épp ezeknek van szezonja, így nem meglepő módon az üzlet megnyitóeseményére többen is ilyen darabban érkeztek. Debreczeni Zita, aki Giannival közös második gyermekével várandós, kényelmesen bújtatta el babapocakját egy krémszínű hosszú ruhában.

Mint mondta, ennél kényelmesebb viseletet el sem tudna képzelni babavárás idejére. Zséda, akit színpadon kívül is a kimondottan elegáns öltözködéséről ismerünk, őszinte elismeréssel beszélt az AERON általa megismert ruháiról. "Jó érzés egy ilyen darabot felvenni, jó érzés benne lenni, ráadásul mindegyik finoman stílusos. Imádom" - mondta mosolyogva az énekesnő. L. L. Junior gyönyörű új partnerét, Mészáros Blankát kísérte el a zártkörű partira, aki természetesen szintén egy különleges AERON darabban érkezett. Blanka egy halványlila merészen dekoltált kötött egyberuhát választott, melynek a szoknyarésze is egészen vagány szabású volt.

Blanka és L.L. Junior is a karakteres öltözködés híve.

"Ilyen darabok nem jönnek szembe az utcán, és ez nagyon jó érzés. Szeretem, ha az egyéniségemhez passzolnak a ruhák, amiket felveszek, az AERON-nál mindig találok valami különlegeset, valami nekem valót"

- árulta el kérdésünkre a színésznő.

Blanka szívét elnyerte a merész, levendulalila AERON kötött ruha.





A boltnyitással az AERON is csatlakozik a fizikai jelenléttel rendelkező—a GB & Partners Zrt. által kezelt EXIM Exportösztönző Magántőkealap befektetésével működő—Vanguards divatmárkák közé.

A BOLT NYITÁSÁRÓL KÉSZÜLT VIDEÓNK SEGÍTSÉGÉVEL MOST BETEKINTÉST NYERHETSZ TE IS AZ ÜZLET CSODÁS HANGULATÁBA: