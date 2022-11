Munkájának köszönheti a szerelmet a Hír Tv csinos műsorvezetője

-Már dolgoztam, amikor várandós lettem. Mondhatjuk úgy, hogy a fiam beleszületett a média munkamorálba, abszolút flexibilisen neveltem. Hál' Istennek ez soha nem okozott problémát. Mindig össze tudtam egyeztetni a munkát a gyermekneveléssel - árulta el a műsorvezető. -Ugyanakkor voltak segítségeim. Az édesapjával, a volt férjemmel nagyon jól össze tudtuk egyeztetni a munkarendünket, ő is szakmabeli. A nagyszülők is vigyáztak rá, bébiszittert egyszer sem kellett fogadnom. Igyekeztünk úgy megoldani, hogy a fiam ne érezze azt, hogy ő hátrébb szorul és ezt a főnökeimmel is meg tudtam beszélni. A tévézés a második gyermekem.