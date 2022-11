Mindene odalett a magyar festőművésznek: porig égtek a több tízmilliós alkotásai

A környékbeliek riasztották a tűzoltókat pénteken, mikor a nyugodt maglódi kertváros egyik házából hatalmas lángoszlopok csaptak fel. Bár a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek,

a károk már szinte helyrehozhatatlanok voltak, a tető kiégett, a ház pedig már lángokban állt.

Egy élet munkája

Az épületben a neves festőművész, Babos László élt és alkotott, egészen addig a napig: ugyanis bár a művész nem sérült meg a tűzvészben, de minden alkotása odalett. A károk nem csak, hogy több tízmillió forintra rúgtak, de egyben felbecsülhetetlen eszmei értéket is képviseltek, a férfi ugyanis az otthonában tartotta az alkotásokat, a munkaeszközeit és a szerszámait is.

Fotó: Maglódi info - A művész leégett háza

Pillanatok alatt történt

Bár egyelőre pontosan nem tudni, mi okozta az esetet, de információink szerint László csak autót próbált szerelni a garázsban, aközben történt a sajnálatos baleset, a tűz pedig szinte pillanatok alatt tovább terjedt a garázs melletti házra is. Olyan gyorsan történt minden, hogy esély sem volt megfékezni, a kiérkező katasztrófavédők is jobbnak látták lezárni a környéket, többeket ki is telepítettek az utcából az oltás idejére. A helyiek szerint olyan nagy lángokkal égett az épület, hogy azt a távoli vasútállomásról is látni lehetett.

Fotó: maglod.hu - Két alkotás Babos Lászlótól

Mindene az alkotás

Az életrajza szerint a férfinek nem csak a munkája, hanem szenvedélye is volt a festészet:

már kisdiákként a Képző és Iparművészeti Gimnáziumba járt és érettségizett, majd pár év múlva már a Képzőművészeti Főiskolán tanult és diplomázott, ezután pedig fáradhatatlanul és szűnni nem akaró szeretettel festett, miközben számtalan díjat is bezsebelt az elmúlt évtizedek során. Képeit mai napig vásárolják és gyűjtik, miközben munkáival rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi kiállításokon is, számos munkáját pedig galériákban lehet megtalálni. Úgy tudjuk, a férfi jelenleg is alkotott otthon, életrajza is hangsúlyozza: a férfi otthona egyben műterme is volt.