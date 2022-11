Rácz Jenő: Ez egy olyan fordulópont, amit az ember sose felejt el!

A Michelin most először nem csak a budapesti éttermeket értékelte, hanem az egész országban kutatta a csúcsgasztronómia képviselőit.

Óriási siker a hazai csúcsgasztronómiának, hogy tovább nőtt a két Michelin-csillaggal elismert éttermek száma Magyarországon: Pesti István által vezetett tatai Platán Gourmet, valamint Szulló Szabina és Széll Tamás budapesti Standja kapta meg az elismerést. Ezen felül egy csillagot érdemelt ki a 42 étterem, a Babel, a Borkonyha, a Costes, az Essencia, és a Salt.

Rácz Jenő két étterme is Michelin csillagot kapott Fotó: Nagy Zoltán

Egyre többen egyre jobbak

Rácz Jenő étterme, a Rumour most kapta meg először az elismerést. Az új felállás szerint Rácz Jenő chef patronként a Costes csapatát is erősíti, azaz társtulajdonos. Az említett étterem szintén kiérdemelte a Michelin-csillagot.

Habár a Costes nemcsak Magyarországon, de a közép-európai régióban is elsőként kapott csillagot 2010-ben, évek óta kereste az útját Az étterem végül 2020 tavaszán, a pandémia első hulláma alatt zárt be és sokáig kérdés volt, vajon hogyan képzeli el a Costes-csoport Gerendai Károly első éttermének jövőjét. Idén év elején jelentették be, hogy Rácz Jenő vezetésével új lendületet és új irányokat kap a Costes.

Rácz Jenő és Gerendai Károly nem először dolgoztak együtt, a Rumour by Rácz Jenő magabiztosan vette a pandémia akadályait, bátor időzítésével és merész koncepciójával pedig azóta is töretlen a siker, amelyet most egy Michelin-csillaggal koronáztak meg.

Szenzációs érzés, ez egy olyan fordulópont az ember életében, amit sose fog elfelejteni.

Azt tudni kell, hogy én előtte Shanghaiban már részesedtem ebben a kitüntetésben és nekem szívügyem volt, mondhatni egy küldetés, hogy itthon is ugyanazt az elismerést meg tudjam kapni. Nem utolsó sorban pedig nem csak a Rumour, hanem a Ráday utcai Costes éttermem is csillagot kapott. Tehát az még hab a tortán, hogy plusz egy csillag van a háznál – mesélte boldogan Rácz Jenő, aki nagyon büszke csapatára.

A Borsnak elmondta, hogy azért járta és járja be a világot, hogy inspirációt merítsen mindenhonnan, és azokat az ízeket próbálja bemutatni az éttermében, amikkel az utazásai során találkozott.

Magyar rekord

A magyarországi éttermek rekordot állítottak fel, ugyanis 3 különdíjat is kiosztottak a vendéglátóhelyek között. A díjazottak közül sikerült megszólaltatnunk Kvasznicza Ferencet is, aki a Pajta étterem tulajdonosa, aki a legmelegszívűbb vendéglátó díjat nyerte el.

Azt szeretném leszögezni, hogy ez az egész csapatnak egy elismerés, nem csak nekem. Nagyon örültünk neki, főleg hogy a feleségemmel ketten szerepelhettünk a színpadon. Tíz éve nyitottuk az éttermet és fantasztikus érzés, hogy beért a munkánk gyümölcse.

– meséli az étterem tulajdonos.

Kvasznicza Ferenc étterme a legmelegszívűbb vendéglátóhely Magyarországon Fotó: Nagy Zoltán

Ferenc szerint az a plusz, ami miatt ezt az elismerést kapták főleg a csapatnak köszönhető.

– A nálunk dolgozók nagyon szeretik a szakmájukat, és nagyon alázatosan állnak hozzá. Nem egy kötelező napi munka vagy rutin számukra a vendéglátás, hanem tényleg a hivatásuk, és szerintem ez nagyon fontos volt hozzá – teszi hozzá.