Megszólalt a holtan talált topmenedzser rokona: „Kerestük Tamást, megtaláltuk. Sajnos nem úgy, ahogy szerettük volna”

Egy egész ország mozdult meg a szeptemberi buli után eltűnt Sz. Tamás ügyében. A fiatal férfinek ugyanis rejtélyes módon veszett nyoma, nem csak a családja, de a rendőrök sem találták a nyomát. Október 30-án azonban egy holttestet találtak a Dunában, akinek az öltözéke kísértetiesen hasonló volt ahhoz, amit Tamás viselt az eltűnése napján. Most azonban a rendőrség is megerősítette: valóban a férfi holttestét találták meg.

Tamás egy Budapest parkos koncert után tűnt el, utoljára egy kamerafelvételen látható - Fotó: Police.hu

Egy kamera még felvette

Mint arról a Bors is többször beszámolt, a 32 éves férfi még szeptember 28-án tűnt el egy Budapest Parkos koncert után. A férfi telefonja elérhetetlenné vált, őt magát pedig még ugyan egy kamera felvette, de ezután kámforrá vált. A férfit kezdetben magánakció keretében kerestette a családja, de miután a következő heti munkanapján sem jelent meg, a zsaruk is azonnal becsatlakoztak a rejtélyes eltűnési ügybe. Akkor felesége, Lilla elmondta a Borsnak, hogy vélhetően még egy taxis is látta:

- Tudtunk kicsit módosítani az időn, mert kiderült, hogy már 29-én, azaz csütörtökön fél egykor jött ki a Parkból, majd megpróbált leinteni egy taxist, aki viszont nem állt meg, így a MÜPA felé indult. Próbáltuk az érintett taxist is megkeresni, hogy információhoz jussunk, de egyelőre nem találjuk

- mesélte akkor a feleség.

A család utolsó pillanatig reménykedett

Október 30-án azonban fordulat állt be az ügyben, ugyanis Adonynál egy holttestet találtak a Dunában

. Azonosítani akkor rögtön ugyan nem tudták, azonban a rendőrség által közölt részletek szerint kísértetiesen hasonlított Tamásra.

Úgy tudni, a családot azonnal értesítették és DNS mintát is vettek, azonban az eredményre pár napot várni kellett. A család az utolsó pillanatig reménykedett, Tamás apósa azt írta közösségi oldalán:

Most mindazokhoz szólok, akik Tamás felkutatásának ügyében egy emberként mozdultak meg, és forgatták fel velünk a magyar média berkeit. Kerestük Tamást, és megtaláltuk. Sajnos nem úgy, ahogy szerettük volna. Hogy ennek mi a valódi oka, azt kár boncolgatni, hiszen a végeredményen mit sem változtat. Köszönet minden jó szóért, együttérzésért. Eddig erre volt szükségünk. Ezután viszont a béke és nyugalom, amire vágyunk. Zajos volt a kutatás, legyen csendes a vége.

Tamást felkutatásáért egy egész ország megmozdult

Minden reménynek vége

Tamást az utolsó pillanatig egy egész ország kereste, a megosztások és a felhívások elárasztották az internetet, még Tóth Vera is beszállt a keresésbe és megosztotta a posztot. Mint azt október 26-án írta: régóta követi Tamás eltűnésének az ügyét.

A mai napon azonban minden remény odalett: a rendőrség ugyanis hivatalosan is megerősítette: valóban Tamás holttestét találták meg.

- Az eset kapcsán a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon indított és jelenleg is folyamatban levő közigazgatási hatósági eljárás során beszerzett adatok, valamint az igazságügyi szakértői vizsgálat eredménye alapján a holttest azonos azzal a 32 éves férfival, aki 2022. szeptember 28-án tűnt el a főváros egyik IX. kerületi szórakozóhelyéről - közölték.