Lövöldözés Budapesten: megdöbbentő részletek hangoztak el a kihallgatáson

Ahogy arról korábban hírt adtunk, egy illegális migránsokat szállító furgonból többször az őket megállásra felszólító rendőrökre lőttek 2022. november 14-én reggel Budapest határában. A rendőrök - figyelmeztető lövést követően - viszonozták a tüzet. A gyalogosan menekülő 21 és 28 éves iraki állampolgárságú két feltételezett embercsempészt a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. A furgonban 21, magát szír állampolgárnak valló férfi utazott, akik nem tudták igazolni jogszerű magyarországi tartózkodásukat; tanúkihallgatásukat követően valamennyiüket visszakísérték a biztonsági határzárhoz. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felfegyverkezve elkövetett embercsempészés bűntett miatt folytat eljárást, a gyanúsítottként kihallgatott egyik iraki állampolgár részletes beismerő vallomást tett. A rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekmények ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség folytat büntetőeljárást.

A migránsokat szállító furgon „előfutó” autóját a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda bűnügyi információi alapján a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége az M1-es autópályán, Győr térségében tartóztatta fel 2022. november 14-én 11 óra körül. A Hegyeshalom felé tartó BMW-ben utazó négy férfi a - többszöri, angol nyelven is elhangzott - rendőri felszólítás ellenére nem szállt ki a gépjárműből, a járművezető az ajtót nem nyitotta ki, ezért a rendőrök betörték az ablakot. A külföldiek nem voltak együttműködőek, ketten a bilincselésnek is ellenálltak, ezért a terrorelhárítók testi kényszert, valamint elektromos sokkolót alkalmaztak. A 24 és 30 éves iraki, a 21 éves török és a 23 éves német állampolgárt egészségügyi vizsgálatukat követően a Rendőrségi Igazgatási Központba állították elő, ahol a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály nyomozói őket is embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.



A furgonban tartózkodó embercsempészek egyike kihallgatásán elmondta, hogy az illegális migránsok szállításának megkezdése előtt az egyik „előfutó” átadta az utat szervező üzenetét, amely szerint a furgon sebességváltója mellett találnak egy pisztolyt, amellyel ha kell, „Lőjétek a rendőröket!”



A két iraki férfit és négy segítőjüket a Budapesti Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette, és előterjesztést tett letartóztatásuk indítványozására.