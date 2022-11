Lincshangulat a lottózóban: Nem hiszed el, mit tett egy férfi Zuglóban

Hatalmas a forgalom a lottózókban, a katari futball világbajnokság kezdete óta. Ami nem is csoda, mert Fortuna kegyelméből minimális befektetéssel tízszeres, húszsoros nyereményt is be lehet zsebelni. Na persze ehhez ismerni kell a világbajnokságon induló nemzetek csapatainak erősségét, és tudni kell jól megtenni a téteket. Ehhez segítséget nyújt a Szerencsejáték Zrt. weboldala is, de más sportfogadási oldalakon is lehet okosodni.

Olyan tippmixelő is van, aki nem bízza a szerencsére, a véletlenre. Inkább kiszámolta, hány szelvényt kell vásárolni és milyen kötésben kell fogadni a tuti nyereményért. Egy zuglói férfi például 956 szelvényen ikszelt, szerinte így biztosan milliókat fog nyerni. Ki is akadtak rá a lottózóban, amikor egyenként fel akarta adni a közel ezer szelvényt.

Mintegy nyolcan álltunk sorban, amikor elővette a hatalmas köteg papírt

– mesélte István a Borsnak, aki elmondta, hogy mindenki ledöbbent, de ő türelmes volt, mert ráért.

- Azonban valaki még éppen a fél óra múlva kezdődő meccsre akarta leadni fogadását. Amikor a köteg felénél jártak, már többen hangot adtak a felháborodásuknak, mert a fél kupac feladása körülbelül tíz percet vett igénybe és ugye még ott volt a másik fele. Amikor kiderült, hogy mintegy háromszáz szelvény már a hétvégi meccsekre szól, meg is akarták verni. Végül lottózó dolgozója megkérte, hogy csak az aktuális tippeket adja fel – emlékezett vissza lapunk által megszólaltatott tanú, aki arról is beszélt, hogy valóságos lincshangulat alakult ki a lottózóban, de sikerült elejét venni a botránynak.