Kegyetlen: Ez történik veled, ha túl sok pornót nézel

Egy terapeuta szerint ha túl sok felnőttfilmet nézünk, akár maradandó károsodást is okozhatunk magunknak. Paul Sheppard elmondta: az agyunk a túl sok pornótól telítődik, ami az életünkre is hatással lehet.

Ha túl sok pornót nézel, az agyadban egyszerűen átfordulhat a preferencia, ami miatt jobban fogod akarni a filmes verziót, mint a valódi szexet.

– Emellett testképzavart is okoz a túlzásba vitt pornónézés, illetve így a teljesítményre is hatással van – magyarázta a szakember, hozzátéve: a pornó egyesek számára elképesztően addiktív, így akár egy betegség is kialakulhat tőle.

A jó hír, hogy ha már megtörtént a baj, még akkor is van visszaút.

Sheppard szerint ugyanis arra is van mód, hogy alaphelyzetbe állítsuk az agyunkat.

Mint mondja, érdemes a segítség nélküli maszturbációval próbálkozni, ami egy kis gyakorlással tökéletesre fejleszthető. Sheppard emellett azt tanácsolja, hogy meg kell változtatni a gondolkodást:

– Írd le egy papírra, mit ad neked a pornó. Szedd össze, miről mondasz le miatta, és hogy miért lenne jobb nélküle. Egyszerűen állítsd át az agyad! – tanácsolja a szakember.

