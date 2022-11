Idén is lesz nyugdíjprémium, jövőre emelik a nyugdíjat

„Hazánkban több mint 2 millió nyugdíjas él. Magyarország Kormánya az idősügyet is családügynek tekinti” – kezdte legfrissebb posztját Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi csoportokért felelős miniszterelnöki megbízott.

A videóban arról beszél, hogy Gyurcsány és Bajnai anno elvettek egy havi nyugdíjat az idősektől, ezt a baloldal árnyékormányának több tagja is megszavazta. Az ő idejükben nyugdíjprémium kifizetésére sosem került sor.

"Mi, 2010-ben azt mondtuk, hogy kiállunk az idősek érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat. Azóta a nyugdíjasok 4 alkalommal kaptak nyugdíjprémiumot és visszaépítettük a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is. Szépkorú honfitársaink idén is számíthatnak nyugdíjprémiumra és a háborús szankciók okozta nehéz helyzet ellenére jövőre is lesz nyugdíjemelés. A nyugdíjasok továbbra is számíthatnak Magyarország Kormányára!" - szögezte le.