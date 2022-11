Horror a hotelben: napokig hevert holtan az ágyon a meggyilkolt vendég

Az eset a temesvári Mehida utca egyik szállójában történt, ahol az egyik szobalány nyitott rá a férfire. Az épület vezetősége azonnal értesítette a rendőrséget, miszerint egy eszméletlen embert találtak az egyik szobába, de a zsaruk már nem tudtak rajta segíteni, a férfi ugyanis ekkor nem élt már.

Fotó: Pexels

- A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 40 éves férfiról van szó. A mentősök már csak a halál idejét tudták megállapítani

– idézte a Maszol a megyei rendőr-főkapitányság bejelentését. Az is kiderült, hogy egy külföldi áldozatról van szó, mivel a lap szerint a férfi holland állampolgárságú, és vélhetően már napok óta nem élt:

a szobalány ugyanis már pár napja rányitott a mozdulatlanul fekvő turistára, viszont azt hitte, hogy csak alszik, így csendesen behúzta maga mögött az ajtót és távozott.

Viszont amikor szombaton is bekopogott és benézett a szobába, a férfi még pontosan ugyan ott feküdt, ahol utoljára látta.

Bár az áldozat testén eddig nem találtak külsérelmi nyomokat, a helyi zsaruk azonnal nyomozni kezdtek, a hatóságok ugyanis gyilkosságra gyanakszanak.

