Hajszálon múlt az élete: három zsaru mentette meg az újpesti férfit

Csupán egy pillanaton múlt annak az újpesti férfinek az élete, akit végül a rendőrök mentettek meg a biztos haláltól. A férfi ugyanis negyedik emeleti lakásának erkélyéről készült levetni magát, amikor a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitányság három munkatársa, Frankó Imre törzsőmester, Agárdi Gábor és Varga Tibor őrmesterek a segítségére sietett:

– Aznap éjszakás voltam, a riasztás hajnali negyed egy körül érkezett – mesélte a Borsnak Varga Tibor. A férfi ekkor már a korláton ült, és láthatóan le akart ugrani:

Láttuk, ahogyan kint ül a negyedik emeleti korláton, a lábai pedig az utcafront irányába lógtak. Agárdi Gábor parancsnok utasította a társam, hogy maradjon lent, és tartsa szemmel a férfit, miközben próbál vele kommunikálni, míg mi felértünk

– mesélte az őrmester. A központtól megkapott kóddal aztán bejutottak a lépcsőházba.

A férfi kint lógott az erkélyen (képünk illusztráció)

– Mikor felértünk a negyedikre, az ajtó résnyire nyitva volt, így halkan be tudtunk menni a házba. Az erkélyajtó is nyitva állt, így szintén halkan oda osontunk. Láttuk, hogy a korláton ülő férfi mellett a virágosládákon fekszik a telefonja, amin a központosunkkal beszélt éppen, aki próbálta lebeszélni arról, hogy véget vessen az életének. Láttuk azt is, hogy nagyon elfordult, billegett, a teste háromnegyede kint lógott, sajnos valószínűleg, ha akart, akkor sem tudott volna visszamászni – sorolta.

A férfi ekkor próbált ugyan már egyensúlyozni, de ekkor már nem sikerült neki. Így a rendőrök rutinos, profi módon kivárták a megfelelő pillanatot az életmentésre.

Volt egy pillanat, amikor nem figyelt, és akkor gyorsan berántottuk az erkélyre, és bevittük a szobába. Nagyon örültünk, hiszen itt egy rossz mozdulat az úr életébe is kerülhetett volna

– magyarázta.

A zsarunak nem ez volt az első életmentése, korábban egy másfél éves, ablakból kizuhant kislányt kellett társaival együtt újraélesztenie.

Szerencsére az is sikeresen végződött, a gyermek megmenekült:

Ez ilyenkor mindig csapatmunka, ez is az volt. Kellettünk hozzá mindannyian, ahogyan a telefonközpontos kolléga is. Hasonló esetben mindig fontosak az apró részletek és az összedolgozás. Mindig öröm, ha sikerül egy életet megmentenünk

– szögezte le.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!