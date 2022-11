Elsírta magát örömében az anya: híres színésznő mentette meg agybénulásos gyermeke életét

A skóciai Carolynne Hunter már 12 éve neveli erejét megfeszítve agybénulásos kislányát, Freyát. A gyermek teljesen ágyhoz kötött életet él, légzési problémákkal küzd, így folyamatosan oxigént kap. Édesanyja otthon ápolja, minden szabad percét szeretett lányával tölti. Azonban, mivel a kis Freyát életben tartó gépeknek nagy hely kell, anya és lánya egy helyi háztömb egyik nagyobb lakásában laknak, ami viszont közel sem energiatakarékos.

Fotó: YouTube

Bár az asszony a válság szelére ott spórolt, ahol csak tudott, és a helyiségek nagy részét nem fűti be, a kislánya gépeit működtető áramot és a gyerekszobai fűtést nem kapcsolhatja ki. Az energiaválság viszont így is kőkeményen elérte az anyát, mi több, valósággal ellehetetlenítette Carolynne amúgy is kemény életét:

a szolgáltató ugyanis jelezte, hogy otthonuk energiaköltségei 6 ezer fontról, azaz már amúgy is több mint 2 és fél millió forintról 17 ezer fontra, azaz majdnem 8 millió forintra nőnek.

Ehhez támogatást sem kap, hiszen főállásban dolgozik, de pont olyan fizetési sávban, ahol a szociális juttatás már éppen nem jár nekik.

Az összeomlott édesanya történetét még a BBC is feldolgozta, így bekerült az országos híradásba, és még egy adománygyűjtő oldalt is létrehoztak nekik. Bár az asszony remélt némi segítséget, arra, amit végül kapott, bizonyára nem számított: pár napon belül ugyanis megérkezett az egész rezsi összege, azaz mind a több mind 8 millió forint, amit nem más utalt át neki, mint az Oscar-díjas színésznő, Kate Winslet. Kiderült, hogy ő is látta a család történetét, és azonnal cselekedett:

egy kedves, jobbulást kívánó üzenet kíséretében átutalta a kellő pénzt Carolynne-nek.

- Amikor hallottam a pénzről, sírva fakadtam

- mondta a Daily Mailnek az anya.

- Azt hittem, hogy ez nem lehet igaz. Még most is azon gondolkozom, hogy ez a valóság?

- tette fel a kérdést hitetlenkedve az asszony.

Nem ez az első eset, hogy a színésznő egy beteg ember segítségére siet: 2018-ban egy daganatos beteg édesanya horribilis árú speciális műtétjére gyűjtötték össze a 370 milliós összeget kollégájával és barátjával, Leonardo DiCaprióval.