Elmesélte a Győrnél eltűnt 6 éves kislány, mit csinált egész éjszaka, mielőtt megtalálták

Zóra mintegy 15 órát bolyongott Pér külterületén, de másnap reggel szerencsésen rátaláltak. Édesanyja, Judit a Borsnak elmondta: jól van a kislány, de a héten nem megy még iskolába.

Egy kicsit itthon marad, hogy kipihenhesse a fáradalmakat. Szerencsére úgy tűnik, lelkileg sem sérült komolyabban. Jó a kedve, egész nap mosolyog.

Már többször beszélgettünk a történtekről, ő pedig elmesélte, hogy miután a köd miatt miatt nem talált haza, egyszerűen lefeküdt a fűre aludni – mesélte a Borsnak Judit, aki szerint óra egy rendkívül talpra esett gyermek.

Összefogott a lakosság Zóráért Fotó: Borsonline

Megfogadták: még jobban vigyáznak rá

– Már az óvodában mindenben ügyes volt, és ahogy cseperedett, látszott rajta, hogy mennyire életre való – árulta el az édesanya, és hozzátette: a család megfogadta, hogy ezentúl még jobban vigyáznak majd a kislányra.

Úgy döntöttünk, hogy mostanában inkább ki sem visszük a tanyára, persze tisztában vagyunk vele, hogy túlfélteni sem szabad. Az eltűnéséhez mindössze néhány perc elegendő volt.

Ez az elevenségével magyarázható. A gyerekeket igenis szabadjára kell engedni, de nagyon ügyelni kell arra, hogy maradjanak látótávolságon belül – mondta az édesanya arra a kérdésre, hogy más anyáknak mit tanácsolna.

Tűzoltók, rendőrök és civilek is keresték a kislányt Fotó: Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat

Nem fordult elő hasonló eset korábban

Judit tisztában van vele, hogy a napokban nagy valószínűséggel felkeresi a családsegítő.

– Egyértelmű, hogy a gyámügyesek tiszteletüket teszik nálunk, de normális család vagyunk, hiszem, hogy a szakemberek mindent rendben találnak majd. Zóra nem szándékosan ment el itthonról, nem menekült semmi elől.

Hasonló még nem fordult elő nálunk, és tudom, hogy nem is fog

– jelentette ki a családanya.

– Annyit mondott nekünk, hogy nem félt, de ha rávezetjük, bevallja, hogy egy kicsit mégis megijedt. Ez nem is csoda, hiszen 15 órára egyedül maradt, és otthon a születése óta mindig együtt alszunk. Ha meghallja, hogy a rádióban róla beszélnek, megkér minket, hogy kapcsoljuk ki.

Iskolatársai között ő lesz most a sztár

– Zóra tisztában van vele, hogy most ő lesz az iskola egyik legnépszerűbb tanulója – emelte ki Judit. – A rémálom szerencsés véget ért, és hálásak vagyunk az embereknek, hogy ilyen sokan mellettünk álltak a bajban. Az iskolatársak szülei közül is rengetegen jöttek segíteni. Még hetekig mindenki róla fog beszélni, de persze itthon is sokszor szóba hozzuk még a vasárnap éjszakát.

Zórát egy siklóernyős találta meg (A kép illusztráció) Fotó: Pixabay

A rendőrség még vizsgálódik

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől megtudtuk:

Győri Rendőrkapitányság jelenleg is folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eltűnés körülményeit.

Vizsgálat tárgyát képezi továbbá az is, hogy az eset során felmerülhet-e jogsértés elkövetésének gyanúja. Általánosságban elmondhatók, hogy egy-egy fiatal eltűnésével kapcsolatos eljárásban – amennyiben az eset összes körülményei ezt indokolttá teszik – a rendőrség a megállapított információkról a gyermekvédelmi szerveket értesíti.