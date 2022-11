Nincs több titok: egy profi szerencsejátékos elárulta, hogy lehet sokat nyerni a lottón

Lehullt a lepel a módszerről, hogyan lehetünk milliomosok a lottóval. Egy 61 éves ausztrál férfi, David Walsh egy dúsgazdag baráti társasággal együtt lottózik. Ők évente átszámolva 2400 milliárd forintot tesznek fel különböző játékokra. Walsh és barátai pestiesen szólva nagyban tolják a szerencsejátékot: az év elején forintosítva 2,8 milliárdért vásároltak egymillió darab lottószelvényt, amivel óriási nyereményre tettek szert. De olyan is előfordult már, hogy Walsh egy karácsony este nyert egy japán lóversenyen átszámolva 16,8 milliárd forintot.

Egy Tasmániában megrendezett pénzügyi konferencián befektetőknek árulta el stratégiáját. A férfi a sikerét egyetlen dolognak köszönheti. Ki nem találják, minek:

a szerencsének.

– A szerencsétlen szerencse a szerencsétlenek szerencséje. Rendkívül nehéz olyan rendszert vagy stratégiát találni, amely stabil és hosszú ideig működik. Ha például van egy stratégiád, ami 20 éve működik, az nem a szakértelem eredménye. Szerencsével szerzed meg a működő rendszert, aztán ha egyszer működött, akkor elképzelhető, hogy továbbra is működni fog – avatott be titkaiba David Walsh. A lottómániás férfi figyelmeztette a hallgatóságát: szerencsejátékosként a kudarc sokkal valószínűbb, mint a siker, mivel tízből körülbelül kilenc ember elszegényedik és tönkremegy.

A lottószakértő taktikájának meglepő lényege: a szerencse Fotó: YouTube

Walsh azt is elmondta, hogy a befektetők sikerében a szerencse is nagy szerepet játszik. – Önök itt valószínűleg többnyire sikeresek. De vannak olyan csoportok, akikkel stadionokat tölthetnénk meg, mert hasonló stratégiákat alkalmaztak, mint önök, de vagy túlzásba vitték azokat, vagy hosszú távon nem működtek, azaz nem volt szerencséjük. Ennek ellenére nincs különbség azok képzettségi szintje között, akik elbuktak és akik sikeresek voltak – idézte a szerencsejátékos előadását a The Sun.