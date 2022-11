Berobban a tél: pénteken már havazás várható

Péntek

Egy mediterrán ciklon hoz felhős, borongós időt, valamint országos esőt. Többfelé jelentős mennyiségű esőre is számítani kell. Az Északi-középhegységben és északkeleten délután, este akár havas eső, havazás is kialakulhat. Napközben az északias szelet többfelé élénk, este helyenként már erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 1 és 8, napközben 3 és 11 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz a leghidegebb.

Pénteken már havazás várható

Szombat

Folytatódik az erősen felhős, vagy borult idő. Az északi tájakon akár a déli órákig előfordul vegyes halmazállapotú csapadék: eső, havas eső, a hegyekben hószállingózás. Késő estétől délnyugat felől kiterjedt esőzés kezdődhet. Továbbra is élénk lesz az északkeleti légmozgás. Reggel már fagyhat, délután is csak 2-7 fok várható.

Vasárnap

A nap első felében többfelé valószínű eső, amit a magasabban fekvő tájakon havas eső, hó válthat fel. Délutánra csökken a csapadékhajlam, cserébe ködfoltok képződnek. +4, +5°C várható - írta a Köpönyeg.