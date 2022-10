Újabb iskolai bántalmazás! Tanárok szeme láttára ütötte, rúgta Marcit három osztálytársa

Miért nem értesítették őket az iskolából? Miért nem indult vizsgálat a bántalmazók ellen? Ilyen kérdések járnak hetek óta D. István fejében, akinek fiát egy osztálykiránduláson ütötte, rugdosta három osztálytársa. A két tanár látta az esetet. A hetedik osztályos, 13 éves Marcit annyira megviselték a történtek, hogy október 4-én már be sem mert menni az iskolába, ki kellett venni az intézményből.

Fotó: Bors Az édesapa nem érti, miért nem értesítették őket arról, hogy három osztálytársa bántalmazta Marcit

Otthon azt vettük észre, lassabban készült reggelente, a leckéje írása közben elkalandozik a figyelme

– mesélte a Borsnak D. István, az összetört lelkű fiú édesapja. – Sejtettük, hogy az iskolában történt valami, de hiába kérdezgettük a fiamat, nem mondott a bántalmazásról semmi. Az is gyanús lett, hogy a nyári táborba nem akart elmenni, de gondoltuk kamaszodik. Aztán eljött a szeptember, az új iskolai tanév, láttuk, hogy nem olyan kedvvel megy, mint korábban, noszogatni kellett. Végül október negyedikén reggel azt mondta, egyszerűen nem bír bemenni többé abba az iskolába.

A szülők nem tudták mire vélni, hogy gyermekük miért nem akar iskolába menni, ezért időpontot kértek az osztályfőnökétől. De amit a pedagógus mondott nekik, azt sosem fogják elfelejteni.

A fiam osztályfőnöke ott közölte velünk, hogy a június 8-i osztálykiránduláson az állatkertben három fiú osztálytársa rátámadt, ketten meglökték, egyikük megütötte, majd amikor a földre került, rugdosni kezdték, mindezt ő és a helyettese szeme láttára

– sóhajtott nagyot az édesapa.

– Nem tartották fontosnak, hogy értesítsenek bennünket. Érti ezt valaki? A sokkoló történet után leültünk beszélgetni a fiunkkal. Elmondta: szégyellte, hogy osztálytársai megverték. Azt sem akarta, hogy felvegyük a kapcsolatot a bántalmazó, zaklató fiúk szüleivel, félt a retorziótól. Az is kiderült, ő egy évvel az általános iskola előtt nem akart iskolát váltani, nem akarta, hogy gyávának tartsák. De az atrocitások folytatódtak ebben az évben is, végül eljutott arra a pontra, hogy nem tudja ebben a 16. kerületi iskolában folytatni, így kivettük az iskolából. Most másik intézményt keresünk neki, és szüksége van pszichológus segítségére is…

Hívtuk a 16. kerületi általános iskolát, az intézmény vezetője ránk csapta a telefont, és az illetékes tankerülettől sem kaptunk választ.

Makai Gábor Fotó: Facebook

Némává válnak, rejtőzködnek az áldozatok

Makai Gábor klinikai szakpszichológus elárulta: az iskolai bántalmazás sajnos nagyon tipikus esetével állunk szemben.

Szomorú valóság, főleg a kamaszoknál gyakori az iskolai bántalmazás

– mondta Dr. Makai Gábor. – Működik a csordaszellem, a csoportos zaklatásban gyakran még olyanok is részt vesznek, akik egyébként nem agresszívak, nem olyan a személyiségük. Nagyon fontos, hogy nincs kis és nagy bántalmazás, valamint nincs különbség a verbális és fizikai zaklatás között, kéz a kézben járnak. Az áldozatok eleve megszégyenítve, megalázva érzik magukat, ezért nem beszélnek róla, szégyellik, ezért elfojtják magukban. Némává válnak, rejtőzködnek az áldozatok! Ezért szükséges szakember segítségét kérni, nem szabad hagyni, hogy megrekedjenek, vissza kell adni a biztonságérzetüket. A tanárok felelőssége, hogy észrevegyék, megakadályozzák a bántalmazást!