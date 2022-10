Rekord számú induló volt az újbudai versenyen

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) és az Összefogás XI. Sportegyesület közös szervezésében rendezték meg az újbudai családi futóverseny-sorozatot, amelynek utolsó fordulóját vasárnap tartották Őrmezőn, rekord számú induló mellett – írja a Ripost.

Az eseményen mutatták be Újbuda új online sportágválasztó oldalát, amelyben közel 50 sportág és egyesület között lehet válogatni. Az a cél, hogy a szülők könnyebben kiválaszthassák a gyermekükhöz leginkább passzoló sporttevékenységet, és segítsenek eligazodni a sportágak között azoknak is, akik még nem tudják, mit sportoljon a gyermekük. Lehetőség van szűrni korcsoport, sportágak, egyesületek és helyszínek között is.