Pedofiloknak adnák oda a miniszterelnök unokáit a tanártüntetésen hergelő aktivisták

Elképesztő dolgok történtek a szerdai tanártüntetésen, amelyen számos minősíthetetlen megnyilvánulással lehetett találkozni a tiltakozókat heccelő baloldali politikai aktivistáknak miatt - írj az Origó.

A miniszterelnök unokáit gyalázták

A számtalan atrocitás közül a legdurvább talán az volt, amikor a baloldali ellenzék reklámarca, Molnár Áron, vagy ahogy magát hívatja, Noár, a Kossuth téren tartott esti koncerten artikulálatlanul kiabálva a színpadra szólította „Magyarország egyik legbrutálisabb pörgőnyelvű rapperét", Csató Adorján „Funktasztikust", aki arról "énekelt", bárcsak pedofilok kezei közé kerülnének a miniszterelnök kisunokái.

Az alábbi videón 2 óra 44 percnél található az eset:

„Csak úgy gizdán, Orbán Viktor unokáit Kaletára bíznám"

- üvöltötte a mikrofonba az "előadóművész", majd Törley Katalin, a Tanítanék! mozgalom egyik alapítója mindezt úgy kommentálta: „Köszönjük, ez elképesztő volt!". Azaz, tetszett neki mindez.

Már nap közben is érezhető volt, hogy a politikai hergelésnek megvolt a hatása mivel az eredetileg a pedagógusok melletti kiállásként meghirdetett demonstrációt ellepték a vállalhatatlan, trágár transzparensek.

Hemzsegtek a trágár transzparensek

K**va anyatok – állt az egyik velősen megfogalmazott táblán, míg egy másik aktivista azt üzente: „Orbán vedd ki a szemedet a lyukadból és vedd észre, hogy minden milyen sz*r".

Olyan feliratot is látni lehetett a reggeli élőlánc alatt, ami a belügyminiszter édesanyját emlegette meglehetősen közönséges kontextusban.

Akadt olyan felirat is, ami nem csak vulgárisan volt megfogalmazva, de a kormánytagok haláláról fantáziálva erőszakra buzdított:

„Ma még csak mi lógunk..."

– szerepelt a könnyen értelmezhető üzenet a transzparenssel.

Az erőszakra hergelésnek sajnos eredménye is volt, a HírTV élő adásban bejelentkező riporterét például fellökték a tüntetésen.

Kommunista partizándal

Az obszcén és erőszakra buzdító feliratok mellett az is feltűnő volt, hogy radikális baloldali, anarchista felhangokkal is elárasztották a diákokat felbujtani akaró politikai aktivisták az eseményt. „Fuck the system" – írták az egyik transzparensre, a nagyszínpadon a Tanítanék Mozgalom aktivistája pedig arról beszélt, hogy a tanárok az új partizánok a hatalommal szemben. Nem sokkal később pedig a Bella Ciao című olasz kommunista partizándalt is elénekeltették a részvevőkkel.