Parazitának nevezte Tibi atya a tanártüntetésen saját pólóit áruló baloldali aktivistát, Molnár Áront

A magát Tibi atyának nevező ellenzéki blogíró parazitának nevezte a baloldali aktivistát, a tanártüntetésen fellépő Molnár Áront. "Noár", a Vígszínházból is kirúgott, enyhén szólva mérsékelten sikeres színész ugyanis a tüntetés idején (és azóta is) webshopjában 17 ezer forintért árul tanártüntetés-pólókat, amit persze a tüntetésen is reklámozott.

A Vígszínháznak se kellett...

Megmutatjuk Tibi atya szövegét. Az ellenzéki blogíró sorai azért érdekesek, mert egyrészt leszámol azzal a 444-24-Telex-hvg-féle hazugsággal, hogy sokan tüntettek, másrészt az egyik leggátlástalanabb baloldali aktivistán, Molnár Áronon gúnyolódik.

"Hogyan tud sikeres lenni egy tüntetés?

- ha apolitikus (ami nem azt jelenti, hogy ne politikai kérdéseket feszegetne, csak azt, hogy nem sodródik egyik oldalra sem), vagyis nem bal-jobb, hanem fent-lent ellentétet képvisel

- ha elég sokan vannak, és/vagy

- polgári erőszakot alkalmaznak

A netadó és a boltzár apolitikus kiállások voltak, politikai oldaltól függetlenül, össznépi tiltakozást váltottak ki. A tanártüntetés nem ilyen: az ország egy része szerint a tanárok nem érdemelnek többet, az oktatás pedig nem fontos.

Elég sokan vannak?

Határeset. Voltak már sokszor jóval többen is, de azért most is elég sok ember tüntetett. De ha nem össznépi a tüntetés (és ez azért nagyon nem az), akkor a polgári erőszak még mindig segíthet.

Mi a polgári erőszak?

Nem, nem égő tortadíszek dobálása a szolgálatukat teljesítő rendőri állományra, ahogy Fegyőr meg Donáth Anna képzelik. A polgári erőszak ugyanis nem támadás, nem céltalan vandalizmus, hanem védekezés. Azt jelenti, hogy a tömeg, ami kint van, nem egy sörrel indul neki a Péterfy Bori koncertnek a Kossuth térre, hanem meleg ruhával és hidegélelemmel a Margit-hídra, és erőnek erejével sem lehet onnan őket elzavarni. Ha a rendőr rájuk támad, természetadta joguknál fogva addig védekeznek, amíg újra szabadon nem gyakorolhatják a gyülekezési szabadság jogát.

A taxisblokád azért lehetett sikeres, mert apolitikus volt, elég sokan voltak és elég erőszakosak.

A tanártüntetés pedig azért nem lesz, amiért a CEU, a rabszolgatörvény vagy az SzFE sem. Mert az állami pénzekkel vastagon kitömött NoÁr és balliberális sleppje vállalhatatlanul átpolitizálja, és mert hiába van nagyobbacska a tömeg, a polgári erőszak helyett megint valami homályos erkölcsi győzelemről beszélnek.

Ezek közül egy is elég lenne a kudarchoz, de mivel mindegyik adott, nem lehet más a vége.

Hajlandó lennék kimenni és részt venni polgári erőszakban a tanárok bérrendezéséért és egy szabadabb oktatási rendszerért. De nem vagyok hajlandó kimenni egy olyan tüntetésre, ahol a NoÁrok által vizionált oktatásért kell kiállni. És rohadtul nem vagyok ezzel egyedül.

Nem is értem, miért nem maradhat meg össztársadalmi, apolitikus ügynek valami, ami NoÁr nélkül ugyanekkora biztosan lenne, nélküle pedig túlnőhetne a politikai oldalakon. Illetve értem: azért, mert amíg ez a politikai szubkultúra kanalizálja, a Nemzeti Együttműködés Rendszere hátra is dőlhet. A társadalom nagyobb része elutasítja, a kisebbik meg érdekérvenyesítés helyett Péterfy Borira csápol a Kossuth téren és elhiszi, hogy NoÁr Harry Potter-idézetei megdöntik a csúf felcsúti Voldemortot.

Ha Orbán ettől sem ijed meg, már tényleg csak a TikTok videók vannak hátra. Dicsértessék!"

Miután nem kellett az Eszenyi Enikő vezette Vígszínháznak, elzavarták és a magyar színházi élet perifériájára szorult, Molnár Áron politikai aktivista lett.