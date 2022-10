Orbán Viktor: Magyarországon lesz energia és lesz biztonság!

Gyümölcsöző megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Olaf Scholz német kancellárral hétfőn Berlinben. Emellett a miniszterelnök részt vett egy magyar-német gazdasági kapcsolatokról rendezett fórumon is.

A fórumon többek között Orbán Viktor Magyarország fizikai és energiabiztonságáról is beszélt. Erről a részről tettek ki most egy videót a kormányfő hivatalos Facebook-oldalára. Ebben kiemelte, hogy Magyarország a béke szigete lesz a következő időszakban, bármi is történjen, emellett pedig elmondta, hogy energia is lesz.