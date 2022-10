Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok nehéz helyzetben is számíthatnak a kormányra

Egyeztetést kedvezményezett a Miniszterelnöki Kabinetirodával több nyugdíjas szervezet.

Magyarország Kormánya a párbeszédre építi a közéleti munkáját, ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a nyugdíjasokat képviselő civil szervezeteket, érdekképviseleteket meghallgassa

– mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, aki fogadta Némethné Jankovics Györgyit, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének elnökét, Schmuck Andort, a Tisztelet Társaság elnökét, Karácsony Mihályt, az Országos Nyugdíjas Parlament elnökét és Ruttkay Rékát, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnökét. A megbeszélésen részt vett Dr. Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára és dr. Horváth Anikó, a Pénzügyminisztérium Nyugdíjpolitikai Főosztályának vezetője is.

Nyitrai Zsolt fogadta a nyugdíjas szervezetek képviselőit

A találkozó célja az volt, hogy megerősítsék az eddigi eredményes együttműködést és elemezzék azokat az intézkedéseket, amelyeket Magyarország Kormánya hozott az idős emberek érdekében. A megbeszélésen a szervezetek ismertették az időskorúakat, az ő mindennapjaikat érintő javaslataikat is.

A nyugdíjasokat az elmúlt években több komoly intézkedés is segítette. Visszakapták azt a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett tőlük. Őket is védi a rezsicsökkentés, a benzin- és élelmiszer-árstop, korábban több alkalommal is kaptak Erzsébet-utalványt, valamint nyugdíjprémiumot. A „nők 40” kedvezményes nyugdíjat 2022 augusztus végéig több mint 343 ezer nő vette igénybe a bevezetése óta.

A polgári kormány nyugdíjpolitikájának lényege, hogy a nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok alakulásának, hiszen évtizedeken át dolgoztak az országért és nevelték gyermekeiket. Az aktív dolgozók sikeréhez hozzájárult a mostani nyugdíjasok munkája, amit mindenképpen el kell ismerni - hangsúlyozta a miniszterelnök főtanácsadója.

Az idősek idén már másodszor kapnak inflációs nyugdíj-kiegészítést. A kormány mostani döntése értelmében 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal 4,5 százalékkal kell emelni a nyugellátások összegét. Ez azt jelenti, hogy idén összességében 14 százalékkal emelkedik a nyugdíjak összege, mert a januári 5 százalékos emelést egy júniusi, 3,9 százalékos is követte, és az emelések minden esetben januárra visszamenőleg járnak. A pénzt november 11-én, pénteken a bankszámlára, illetve postai úton az eddig megszokott naptári napon kapják kézhez a nyugdíjasok. A gazdasági növekedésnek köszönhetően a kormány ebben az évben is, immár ötödik alkalommal tud nyugdíjprémiumot fizetni, ami a novemberi nyugdíjjal egy időben érkezik. A nyugdíjak 2010 óta - a novemberi kiegészítő emelést figyelembe véve - 66,8 százalékkal nőttek, a vásárlóerejük pedig a 13. havi nyugdíj visszaépítésével mintegy 20 százalékkal javult.