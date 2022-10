Nincs megegyezés: ellepheti a hulladék a fővárost

Hajlamosak az emberek természetesnek venni, hogy a kukákba tett szemetüket rendszeresen elszállítják, ám azt, hogy mennyire fontosak azok, akik ezt a munkát elvégzik és milyen jelentőséggel bír ez a tevékenység a legtöbben csak akkor értik meg, fogják fel, amikor a kukások nem viszik el a hulladékot és az csak gyűlik és gyűlik. Ilyen apokaliptikus jövőképet vetített előre az a pár száz szemétszállító is, akik kedd reggel nem vették fel a munkát és ehelyett a Fővárosi Közterület Fenntartó Ecseri úti központjánál gyűltek össze, hogy érvényt szerezzenek követeléseiknek. A sokaság az épületnél egy vezetővel próbált tárgyalni, ám az indulatok egyre inkább elszabadultak és kiabálásig fajuló vita tört ki. Később mikor csillapodott a feszültség a FKF központnál a dolgozóknak azt ígérték, hogy délig kapnak választ a követeléseikre. A Metropolnak sikerült megszólaltatni az egyik sztrájkoló férfit, aki elmondta, hogy nem váratlan a munkabeszüntetésük, hiszen korábban már jelezték, hogy fizetésemelést akarnak, de senki nem reagált erre, nem vették őket komolyan.

Fotó: Bors - több százan gyűltek össze a FKF Ecseri úti központja előtt

Nagyon várjuk az igazgató úr nyilatkozatát, amiben megígéri nekünk, hogy a munkakörülményeinket, a fizetéseinket javítani, emelni fogják, hiszen hiába kaptunk emelést, az elszállt árak miatt ennyiből nem tudjuk eltartani a családjainkat. A követeléseinket már korábban is jeleztük, de választ nem kaptunk, nem vettek komolyan minket

– mondta az egyik sztrájkoló szemétszállító.

A sztrájkolók azt is elárulták, hogy, fellépésükhöz nagyban hozzájárult Tringer Ágoston BKM Kommunikációs igazgatójának két héttel korábbi, az RTL Klubnak adott nyilatkozata, amiben azt állította, hogy a BKM Hulladékgazdálkodási Divíziójánál a hulladékrakodók fizetése a 300 ezer forintot is meghaladja, amihez kimagasló cafetéria társul. Ezzel szemben az egyik sztrájkoló elmondta a helyszínen, hogy 250 ezer forint körül van a fizetésük.

Nem sokkal 11 óra után arra kérték a kukásokat, hogy menjenek be az épületbe, ahol majd tájékoztatják őket. Ez meg is történt és egyszeri 150 ezer forintos kiegészítő juttatást ajánlottak fel a tiltakozóknak, akik ezt nyomban vissza is utasították és alamizsna jelzővel illeték.

Fotó: Bors - 11 órakor az épületbe hívták a sztrájkolókat

Egy környékbeli lakó elmondta, hogy nagyon tartanak tőle, hogy a szemetüket nem viszik el, hiszen a szelektív gyűjtőik mindig idő előtt megtelnek, és fogalmuk sincsen, hogy hová teszik, mit kezdnek majd a felgyülemlő hulladékkal.

Végül a keddi munkabeszüntetés megegyezés nélkül zárult, és a sztrájkolok megerősítették, hogy folytatják a munkabeszüntetésüket és addig nem hajlandóak dolgozni, míg el nem fogadják a követeléseiket.

Fotó: Bors - Bizonylatan, hogy útnak indulnak-e a jövőben ezek a járművek

A Karácsony Gergely vezette főváros cége, a FKF egy közleménnyel reagált a történtekre, melyben kifejtették, hogy ismerik és megértik a munkavállalók súlyos gondjait, nehézségeit, azonban a jogellenes vad sztrájkot a munkáltató nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek. A Budapesti Közművek felkérte az érintett munkavállalókat, hogy a munkát haladéktalanul vegyék fel. Emellett tudatták, hogy A BKM készen áll arra, hogy jogszerű keretek között közösen keressenek reális megoldást a kialakult helyzetre.