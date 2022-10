„Nem kérünk az alamizsnából”- megtagadták a munkát a kukások az FKF Ecseri úti telephelyén gyülekeznek

Valóságos lázadás tört ki a Budapesti Közművek (BKM) dél-pesti hulladékszállítási üzemének Ecseri úti telephelyén kedden reggel, ami ma reggel is folytatódott, hiszen nem született olyan eredmény, amely kielégítő lett volna a tiltakozó dolgozóknak. A Metropol azt is megtudta, az Ecseri úti telephelyen óriási létszámban gyülekező kukások azt mondják, ez nem sztrájk, csak azért nem veszik fel a munkát, mert a meghibásodott gépeket kell javítaniuk.

A munkások azon háborodtak fel, hogy Tringer Ágoston, a BKM kommunikációs igazgatója két héttel ezelőtt az RTL Klub Fókusz című műsorában azt nyilatkozta, hogy a BKM FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójánál jó kukásnak lenni, hiszen „Budapesten egy kukás a teljesítménytől függően akár 500 ezer forintos bruttó fizetést is hazavihet havonta”. Ez azonban már csak az utolsó csepp volt a pohárban, a dolgozók most a korábbi meg nem hallgatott kéréseiket is számon kérték a BKM vezetőitől, akik időközben megjelentek a telephelyen.

Egyelőre nem született megegyezés

A Metropol kint járt az Ecseri úti központban, ahol a sztrájkolók elmondták: a kukások havi fizetése nem haladja meg nettó 220-250 ezer forintot, amihez semmiféle extra juttatás nem társul. A nehéz fizikai munkát végző kukások minden nap fél 5-kor kelnek, ha kell, esőben, hóban, fagyban dolgoznak, nem éppen tiszta körülmények között.

A sztrájkolók a szemétrakodóknak 350 ezer, a sofőröknek pedig 400 ezer forintos fizetést szerettek volna kiharcolni. A vezetőség több órás tárgyalás után végül egyszeri 150 ezer forintot kínált fel , ám a kijelölt 10 fős tárgyalódelegáció ezt elutasította.

Mint ahogy az egyikük fogalmazott: „Nem kérünk az alamizsnából”. Időközben a dél-pesti üzemhez csatlakoztak az újbudaiak is, így onnan sem indultak el tegnap a kukás autók. Ezen kívül – mivel azt is a dél-pestiek végzik – szünetel az egész főváros szelektív hulladékszállítása is. Egy dolgozó a Metropolnak azt mondta: úgy tudja, szerda reggel már az észak-pesti telep munkatársai is sztrájkba lépnek, így teljesen megszűnhet Budapesten a szemétszállítás.

Megalázó és veszélyes munkakörülményekről beszélnek a dolgozók

A helyszínen az egyik rakodómunkás a Metropolnak elmondta: a vezetés ott spórol, ahol tud. Nem ritka, hogy télen nyári gumival kell közlekedniük, a dolgozók napközben csak a benzinkutakon tudnak mosdóba menni, mert nincs számukra biztosított hely. Ez – mint mondta – nagyon megalázó számunkra, mert az ilyen betérők miatt sok helyen közutálat tárgyai. Az FKF ellenőrei gyakran kocsival mennek a szemétszállító autó után, hogy nem feketéznek-e a kukások, de még ők jóval többet keresnek mint a szemétszállítók.

Egy másik dolgozó arról számolt be, hogy a Karácsony Gergelyék által nagy dérrel-durral átadott új hulladékgyűjtő célgép-flotta műszaki állapota nem megfelelő, sokszor balesetveszélyesen gyors a beürítő szerkezet, a tartálykihordóknál pedig előfordult, hogy az 5142-es számú teherautót érvényes műszaki vizsga nélkül engedte forgalomba a dél-pesti üzemvezető.

A BKM felszólította a „vadsztrájk” résztvevőit a munka folytatására

A BKM lapunkhoz eljuttatott közleményében az írja, hogy az FKF Hulladékgazdálkodási Divízióban előzetes bejelentés nélküli „vadsztrájk” kezdődött.

„A társaság néhány száz munkavállalója az egyik telephelyen nem vette fel a munkát. A munkavállalók elmondták, hogy az első rezsiszámláik kézhez vétele során szembesültek azzal, hogy a Főváros által adott béremelést az infláció és a rezsi növekedés felemésztette” – számolt be a cég. Közleményükben emlékeztettek, hogy a Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai január 1-jétól 15%-os átlagos béremelésben részesültek. Azt írják, megértik a munkavállalók súlyos gondjait és mindennapi nehézségeit a magas inflációs és megélhetési válságban. A „vadsztrájkot” viszont jogellenesnek tartják, ezért felkérték az érintett munkavállalókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát.

„A BKM vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között közösen keressenek reális megoldást a kialakult helyzetre” – szögezi le közleményében a közműholding. Ugyanakkor azt is írják, hogy a fővárosiak által befizetett hulladékgazdálkodási díjak nem jutnak el maradéktalanul hozzájuk. Hozzáteszik: az állami NHKV Zrt. „kukaholding” az elmúlt három évben 3-5 milliárd forinttal kevesebb forrást biztosított számukra.