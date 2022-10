Elképesztő: melegedő szobákat nyitnak a brit pékségek a téli hidegre

Elképesztő megoldással válaszolnak az angolok az energiaválságra. A megélhetési válság miatt ugyanis sokan félnek attól, mi vár rájuk télen. Erre most egy különleges ötletet dobtak be a pékségek: melegedő szobákat nyitnak, ahol hosszabb időre is befogadják a vevőket. Így akár egy friss kifli társaságában olvadhatnak ki az emberek.

Ed Hamilton-Trewhitt a guisboroughi pékség tulajdonosa szerint ez egy remek ötlet, amely eddig nem is tűnt kézenfekvőnek. A Brickyard pékség 55 éves tulajdonosa a DailyStarnak azt mondta: a kenyérsütője feletti helységben fogadja majd a látogatókat. – Ez a szoba korábban üres volt, annak ellenére, hogy egyébként a kemence üzemeltetése havi 2000 fontba (960 ezer forintba) kerül. Igaz, ez a lehetőség talán nem hoz pénzt a vállalkozásnak, de ha az embereknek jó lesz, már megérte - nyilatkozta a vállalkozó.

Némi péksütemény társaságában melegedhetnek az emberek Nagy-Britanniában Fotó: Pixabay

Hozzátette, az ötletre az is inspirálta őt, hogy néhány vásárlója azt mondta neki, inkább órák hosszat ülnek majd a buszon, vagy elmennek a kocsmába, mert ezeken a helyeken télen is meleg lesz. – A meleg szobában ihatnak majd egy csésze teát, olvashatnak egy könyvet, vagy társasjátékozhatnak abban a tudatban, hogy ott senki sem zavarja őket - hangsúlyozta Hamilton-Trewhitt.

Hasonló szolgáltatást kínál majd Cleeve település temploma, amely novemberben tervezi megnyitni melegedő szobáját. Lyn Mortimer, az egyházközség önkéntese elmondta, a szoba mindenki számára nyitva fog állni és lehetőséget kapnak az emberek arra, hogy otthon kikapcsolják a fűtést és elmenjenek hozzájuk.