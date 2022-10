Kocsis Máté Gyurcsánynak: alávaló gazember

„A gazember. A gazember személyeskedik, hazudozik, fenyegetőzik. Megint. A gazember árnyékkormányt alakít, beszél, ír, szerepelget. Egyre többet. Felbátorodott, kelleti magát." – írta Kocsis Máté Facebok-oldalán.



„A hazug gazember tudja, hogy nincs nála alávalóbb, ezért csak magát kell túlszárnyalnia. Sikerült. Ma is. A gazember azt hiszi, elfelejtik a gaztetteit, ha azoknál is durvábbakat mond. Téved a gazember. A bűntudat és szégyenérzet nélkül élni képes gazember csak vállat rándít, ha arra gondol, hogy belehazudott tízmillió magyar szemébe, hogy a honfitársai vérével boríttatta be Budapest utcáit. Veretett, lövetett - írta Kocsis.

Csak vigyorog, ha eszébe jut, hogy eladósította az országot, kifosztotta az embereket, tönkretette a gazdaságot, majd meghamisította a költségvetés számait. Csak pökhendi módon legyint arra, hogy elvette a 13. havi nyugdíjat, a 13. havi bért, a családtámogatásokat.

Az alávaló gazember külföldi kézre játszotta a nemzeti vagyont. Meg a sajátjára. A gazember gyűlöli ezt az országot. Megveti a benne élőket, amiért azok nem felejtik el neki a gaztetteit, és nem engedik a hatalom közelébe újra. Pedig nem felejtik. Pedig nem engedik - tette hozzá.

„A gazember bosszúra szomjazik egy nemzet ellen. Gyengébb képességűeket fel is használ ehhez. A gazember életveszély a magyarok számára. A gazember lelkesen támogatja a szankciókat is, pedig tudja, hogy azok megfojtják az országot. Nem lesz kegyelem, azt mondta. A gazember gazember az országával, a szövetségeseivel, az ellenfeleivel. Mindenkivel. Meg egyébként is." - zárul a bejegyzés.