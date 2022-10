Holnap megölöm az osztálytársam – üzente a kapuvári tini

Még időnk sem volt felocsúdni a hétfői, I. kerületi iskolai késelésből, ahol a 18 éves Bertold, aki két héttel korábban kijelentette, hogy meg fog ölni valakit, odalépett a suliban a szintén 18 éves Samu mellé, és többször nyakon szúrta. A fiatal szerencsére jobban van, csütörtökön már a kórházból üzent, miközben a késelő fogvatartását az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe utalva rendelték el szerdán. Most a Tények számolt be egy kísértetiesen hasonló esetről: egy 16 éves kapuvári fiú egy zárt internetes csoportban az írta:

Holnap megölöm az osztálytársamat!

Döbbenetes, de sokan ahelyett, hogy megpróbálják lebeszélni tettéről, még bátorították is a csoportban, sőt, azt kérték tőle, hogy videófelvételeket is készítsen a gyilkosságról. A kamaszt végül a TEK fogta el a fiatal családjának otthonában, most emberölés előkészületével gyanúsítják, akár fiatalkorúak börtönébe is kerülhet.