Nem halad a munka, bográcsoznak a melósok a Blahánál

A Karácsony Gergely-féle városvezetés eleve sokat töketlenkedett a Blaha Lujza tér ügyében: többször is kitolták a határidőket, ötször módosították a pályázatokat a tér felújításáról. A folytatás sem volt biztató, miután a Metropol olvasói már tavaly is jelezték, hogy elképesztő a rendetlenség a Blahán, nem haladt a munka. A lap akkor körbenézett, és döbbenetes videót készített ásítozó, unatkozó munkásokkal, akik naponta 5-ször is kajálnak munka helyett, saját bevallásuk szerint fociznak az aluljáróban, rendetlenség mindenhol… Közben pedig állt a város, dugó volt mindenhol, mert nem haladt a munka.

Most Szilágyi Demeternek, Józsefváros kormánypárti képviselőjének sikerült lencsevégre kapnia, hogyan is halad a munka a Blaha Lujza térből nyíló Somogyi Béla utcában, ahol a melósok térkövezés helyett bográcsoztak.

„Ó, hát ez az álmom! Elvagyunk, mint a befőtt, nézzük a lányokat, focizunk”

A munkások tavaly már elmondták a Metropolnak, hogy ez az álommelójuk: „ó, ez az álmunk, a rémálmunk! Napozunk, nézzük a lányokat, elvagyunk mint a befőtt, amíg a főnök észre nem veszi, hogy focizunk.” Akkor a méregdrága építőanyagok és gépek, eszközök össze vissza hevertek gazdátlanul. Volt aki, bevallotta, hogy naplopó, amihez a brigádvezető is nagyban asszisztált, miután eltűnt a brigádja a munkaterepről. A Metropol kérdésére elmondták: éppen az aluljáróban fociznak…

(Metropol)