Emlékszel még Mazsolára és Tádéra? Így térnek vissza kedvenc mesehőseink

Tovább bővült a Magyar Posta és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mesehősök bélyegkollekciója. A hagyományteremtő szándékkal 4 éve kezdődött együttműködésnek köszönhetően nemzedékek által ismert mesesorozatok kultikus figurái: Süsü, a sárkány, a Frakk, a macskák réme, valamint a Kukori és Kotkoda után ezúttal a Mazsola és Tádé köszön vissza bélyegen.

Generációk nőttek fel a Magyar Televízióban 1969-ben bemutatott, és mai napig elérhető Mazsola és Tádé meséin. Mazsola, a kismalac váratlanul testvért kap. Mazsola éppúgy, mint a gyerekek, duzzogva és féltékenykedve figyeli, hogy Manócska megosztja szeretetét közte, és az új jövevény között. Azután éppúgy, mint a gyerekek, megszereti kistestvérét, és megérti, hogy Manócska semmivel sem szereti őt kevésbé, mint akkor, amikor ő volt az egyetlenke. A kedves humorú, szeretetreméltó, bábokkal eljátszott történetek jó példát mutatnak a hétköznapi konfliktusok megoldására a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt.

Így néznek majd ki a Mazsola és Tádé bélyegek Fotó: MK

A Magyar Posta Mesehősök témakörben ezúttal – Bálint Ágnes író, Bródy Vera bábtervező és Lévai Sándor díszlettervező alkotásaként, az MTV stúdiójában készült – Mazsola és Tádé című bábfilm hőseivel bocsát ki sorszámozott alkalmi bélyegblokkot, 50 ezer példányban. A Weisenburger István által tervezett bélyegblokk címletein a sorozat három főszereplője látható, a keretrajzon pedig a tökház és néhány további szereplő is megjelenik. Az alkalmi borítékon, születésének 100. évfordulója alkalmából Bálint Ágnes látható, amint éppen Mazsola figurájával bábozik. A limitált kiadású blokk péntektől érhető el, a bábsorozat pedig a bélyegblokk forgalomba bocsátásának alkalmából az M2 Gyerekcsatornára is visszatér.

A bélyeg különlegessége a jobb felső sarkában található QR-kód, melynek beolvasásával a sorozat eddig megjelent bélyegeit, valamint a bemutatott mesékre és alkotóikra vonatkozó érdekességeket felsorakoztató gyűjtőoldal érhető el.

Radványi Dorottya rajong Mazsoláért és Tádéért

A Magyar Televízió legendás bemondónője, műsorvezetője negyven éve vezet különböző televíziós és rádióműsorokat. Jelenleg az Almárium és a Hogy volt?! Műsorokban láthatjuk. De kapcsolata a Mazsola és Tádéval még a karrierje kezdeténél is korábbi.

Nagyon későn lett televíziónk, a szüleim sokáig ellenálltak

– mesélte a Borsnak Radványi Dorottya.

Radványi Dorottya egész családja imádja Mazsola és Tádé kalandjait Fotó: MK / Bors

– A szomszédokhoz jártunk át tévézni, aztán egyszer csak beköltözött hozzánk az első készülékünk. Az egy fantasztikus pillanat volt, én akkor kezdtem el ismerkedni a mesefigurákkal. Én a Futrinka utcát, a Mazsolát, a Manócskát és még sorolhatnám a többi bábfigurát, nekem ez volt a gyermekkorom. Érdekes volt, amikor huszonévesen bekerültem a televízióhoz, és az esti mese előtt konferálhattam ezeket a tündéri történeteket.

A ma is gyönyörű műsorvezető arról is mesélt, hogy a Mazsola és Tádé írójával, Bálint Ágnessel többször is találkozott személyesen. Lenyűgözte az írónő nagy tudása, aki meséivel rengeteget tudott tanítani.

A most 31 éves fiam is ezeken a meséken nőtt fel és a másfél éves Móric unokám is fogja ezt a bensőséges kapcsolatot folytatni Mazsolával és Tádéval

– fejezte be.

Tudta?

A Mazsola és Tádé magyar televíziós bábfilmsorozat, amely a Mazsola I-III. című bábfilmsorozat (1964-66) folytatásaként 1969-től 1973-ig készült, két évadot élt meg, melyet 1969-71 folyamán mutatott be a Magyar Televízió. Bálint Ágnes írta, a bábokat Bródy Vera, míg a díszletet Lévai Sándor tervezte. Az alkalmi bélyegblokk három címletén a főszereplőket láthatjuk: a bal oldali bélyegen Mazsola, a középső bélyegen Manócska, míg a jobboldali bélyegen Tádé szerepel. A blokk keretrajzán a tökház és néhány további szereplő is megjelenik: Varjú bácsi, Egérke, Menyus a medve, illetve Mazsola vakond barátja. Az alkalmi borítékon, születésének 100. évfordulója alkalmából Bálint Ágnes látható, amint éppen a Mazsola figurával bábozik. A bélyegzőben Mazsola és Tádé stilizált portréja szerepel.