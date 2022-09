Közleményt adott ki a Buckingham-palota, családja is Erzsébet királynőhöz tart

Ahogy arról a Bors is beszámolt, orvosi felügyelet alá került II. Erzsébet királynő. Az uralkodó állapota szerdán romlott meg, jelenleg Balmoralba pihen. A hírek szerint a skóciai kastélyba megérkezett Károly herceg és Kamilla is, illetve Vilmos herceg is úton van, hogy királynő mellett lehessen.

A palota közleménye szerint a királynő orvosai aggódnak az uralkodó egészségi állapota miatt a reggeli vizsgálatok után, azonban mindent megtesznek a gyors felépüléséért.

A ma reggeli további értékelést követően a királynő orvosai aggódnak Őfelsége egészsége miatt, és azt javasolták, hogy maradjon orvosi felügyelet alatt

- idézi a Ripost a Buckingham-palotát.

Az új miniszterelnök, Liz Truss az első munkanapján kapta a lesújtó hírt a királynőről. Truss elmondta, hogy az egész országot mélyen aggasztják a Buckingham-palotából érkező hírek:

"Gondolataim – és az Egyesült Királyságban élő emberek gondolatai – jelenleg Őfelsége, a királynő és családja mellett vannak.”