Fókashow és koncertek várták a sérült gyerekeket a Fővárosi Állatkertben

A rendezvényen Nyitrai Zsolt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos kiemelte:

- A fogyatékossággal élő emberek és az őket képviselő szervezetek számíthatnak a kormány támogatására.

Hozzátette: egy évtized alatt csaknem a háromszorosára nőtt a fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetek állami támogatása.

Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője a Borsnak elmondta: már hagyomány a rendezvény, 30 éve.

– 1992 óta csak egy év maradt ki a világjárvány miatt. Ez a nap azért is fontos, mert ezzel példát mutatnak a társadalomnak, főleg mert az indulásnál ez nem volt része a közbeszédnek. Hogy ez jó irányba változott, abban nekünk is szerepünk van. Az első években ötezernél nem voltak többen, most már ez kilencezer fölött lehet. Az ország minden részéről érkeznek és fogyatékossággal élő felnőttek is jönnek.

A gyerekek nagyon boldogok voltak, hogy láthatták az állatokat Fotó: Bánkuti Sándor /Borsonline

Fontos, hogy ez egy közösségi térré változott, ahol a programokon egymással is találkoznak. A tervünk, hogy ezt a hagyományt jövőre is folytatjuk –

mesélte Hanga Zoltán.

Sándor Dóra Fejlesztő pedagógus Bercelről érkezett.

– Bentlakásos intézményből harmincöt lakóval és hét kísérővel jöttünk. Évek óta élünk a lehetőséggel. A gyerekeknek ez nagy élmény. Utána még napokig emlegetik, hogy milyen jó volt, és ez a rajzaikban is megjelenik.

Pár látássérült is jött velünk, és nekik nagy dolog volt, hogy állatszőrméket, tollakat simogathattak. Nekem a fóka show tetszett a legjobban, de azt hiszem a gyerekeknek is

– mesélte a pedagógus.

A résztvevők tanulhattak is az állatokról Fotó: Bánkuti Sándor / Borsonline

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) és a Fővárosi Állat- és Növénykert közös szervezésében zajló eseményen több ezer sérült fiatal vett részt, akiket számtalan programmal vártak az állatkertben, pl. fókashow-val. Ezen kívül fellépők sora is szórakoztatta őket, többek között Vastag Csaba, és a Honeybeast, valamint egy bűvész is.