Betörtek a házába, majd halálosan megfenyegették az Omega dobosát

A legendás Omega együttes dobosát saját házában támadták meg és szorították falhoz. Debreczeni Ferenc szerencsére csak lelki sérüléseket szenvedett. Igaz, ezek kitörölhetetlenek és legalább annyira fájnak. Ahogy a legendás zenész feleleveníti a történteket, érezni, hogy még most is a felkavaró események hatása alatt áll.

Azt gondolom, biztonságos környéken élek. A II. kerület frekventált részén. Gondolhatná bárki, hogy ez itt maga a nyugalom szigete, de ez most nem igaz. Merthogy körülöttem, ezen a környéken több építkezés is zajlik

– kezdte a Blikknek a 74 éves zenész.

„Tulajdonképpen ezért sem lepődtem meg, amikor néhány napja becsöngetett hozzám öt jókötésű, melósruhás, védősisakos férfi. Nem értettem mit akarnak, de ők mondták a magukét, hogy:” főnök, mi majd segítünk, mi majd kijavítjuk a hibákat, mi majd mindent megoldunk”. Néztem rájuk döbbenten, hogy nálam minden oké, itt nincs mit javítani. De ők már jöttek is be a ház hátsó részénél, mint valami felmentő sereg, feltartóztathatatlanul. S hopp, már a tetőn is voltak és kiabáltak le, hogy lám, lyukas az ereszcsatorna, ezt cserélni kell! Mint később kiderült, ők lyukasztották ki valamilyen szerszámmal. Mondták, hogy” főnök, jövünk vissza, megoldjuk!”. Adtam nekik egy húszast, s szóltam, hogy nem kell visszajönniük. De két nap múlva újra ott álltak a ház hátsó részénél, s már hosszú létrát is hoztak magukkal, s mire felocsúdtam, már a háztetőn voltak. Levágták a lyukas ereszcsatorna darabot, mintegy bizonyítékként, és a magukkal hozott bádoggal pótolták. Kétségbeesve szaladtam be a házba a telefonomért. Egyedül voltam otthon. Nem találtam a készüléket, de az öt fickó addigra már ott volt, bent a házban, s azt mondták nekem: fizessek négyszáznegyvenezer forintot, mert ez jár nekik. Döbbenten néztem rájuk: hülyének néztek? De akkor már a falhoz nyomtak és mondták, hogy eltörik kezem-lábam, ha nem fizetek. Halálfélelmem volt. Alkudozni kezdtünk és végül megelégedtek nyolcvanezer forinttal. Egészen hihetetlen mindaz, ami történt. A saját otthonomban, kiszolgáltatva primitív vadembereknek. Természetesen rendőrségi feljelentést tettem.”