Akár 45 centit is emelkedhet a Duna vízszintje a sok eső miatt

Nem sokan kedveljük az esős, felhős időt, ami nagyban befolyásolja a hangulatunkat is, ám a Borsnak Németh Lajos kihangsúlyozta, ez kell ahhoz, hogy a hazai földek vízhiánya valamelyest enyhüljön.

– Amit csapadék tekintetében nem kaptunk meg az év eddigi részében, azt most a szeptember igyekszik bepótolni, ugyanis az ország legnagyobb részén jelentős mennyiségű esőre van kilátás – kezdte a Borsnak a meteorológus. A csapadékért egy mediterrán ciklon felel, amely nedves, páradús levegőt szállít a Kárpát-medencébe.

Németh Lajos szerint nagy szükség van az esőre, mert bár jobban esik, még mindig száraz a talaj alsó része

A hét végéig több hullámban számíthatunk esőre. Ez azt jelenti, hogy nem egyszeri fél napos, csendes eső, hanem többször, valamivel rövidebb ideig tartó eső valószínű.

Ennek ellenére jó hír, hogy nem lesz hűvös, 15-20°C fok közötti maximumok várhatók, és azért néha a napot is látjuk majd. A legtöbb esőre – jelentős bizonytalanság mellett – nagyjából a Nagykanizsa-Dunaújváros-Miskolc vonal tágabb környezetében, az az ország délnyugat-északkeleti sávjában van esély – tette hozzá Németh Lajos. Az ismert szakember kiemelte, bár az elmúlt pár napban is sok eső esett, és a következő napokban még több fog esni, a csapadékra égető szüksége van a földnek. Ezt támasztják alá a vízügyi mérések is, mert bár a hajóforgalom a Dunán a nyári, extrém alacsony vízállás után normalizálódott, a vízszint még mindig kicsi. A sok csapadék hatása eső elsősorban épp a Dunán lesz látható, mert Budapestnél szerdáról vasárnapra 35-45 centis szintemelkedést jelez előre az Országos Vízjelző Szolgálat. Valószínűsíthető, hogy a Balaton és a Velencei-tó vízszintje is emelkedik, ám ez csak átmeneti lesz. Szárazabb idő Németh Lajos szerint nagy bizonytalanság mellett a jövő hét első napjaiban jöhet.