Tündéri ebet fogadott örökbe Novák Katalin, itt vannak az első fotók az új családtagról

Novák Katalin a hontalan állatok világnapjára, azaz augusztus 16-ra időzítette látogatását egy kutyamenhelyre, ahol meg is akadt a szeme egy tündéri négylábún. A háom és fél hónapos Zsömlére szörnyű körülmények közt találtak rá az állatmentők, ám most garantáltan jó helyre kerül. Ráadásul nem is lesz egyedül, Novákéknál ugyanis már lakik egy másik mentett kutyus, Pogó.

Isten hozott, Zsömle, most már Te is hozzánk tartozol!

– írta közösségi oldalán a köztársasági elnök.