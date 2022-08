Szimulátoron tanulva szerezhetünk jogsit jövőre

A Technológiai és Ipari Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a szimulátor csak választható lehetőség lesz, beruházási költsége megegyezik egy oktatóautó árával, a fenntartási költsége viszont jóval alacsonyabb. A részletek kidolgozása még folyamatban van, a szimulátoros képzések leghamarabb egy év múlva indulhatnak.

A Bors felkereste ezzel kapcsolatban Kovács Kázmér ügyvédet, a Magyar Autóklub Jogi Bizottságának elnökét.

– Mi teljes mértékben támogatjuk ezt a korszerűsítést. Nagyon hasznosnak találjuk – mondta a Borsnak a jogász.

Kovács Kázmér szerint a pilótáknál már működik ez a módszer. Fotó: Ónodi Ferenc

A tanulók szimulátorokon fogják elvégezni a vezetési gyakorlatot, viszont a vizsgáztatás autóval fog történni. Természetesen, hogyha valaki igényt tart rá, közúti gyakorlaton is részt vehet mindezek mellett, de nem kötelező. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ezt hány autósiskola engedheti meg magának, ugyanis egy ilyen szimulátor 8-10 millió forintba kerül.

– Nyilván ez költséges, viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ez csupán egy átmeneti időszak. Hosszútávon mindenképpen költséghatékonyabb lesz szimulátorokkal dolgozni, hiszen könnyebb fenntartani, és ez az ár egy idő után megtérül. A nagyobb autósiskolák önerőből is meg fogják tudni oldani, a kisebbek pedig valószínűleg bérelni fogják ezeket a gépeket – tette hozzá Kovács Kázmér.

Jövőre kevesebb tanuló fogja valódi autón gyakorolni a vezetést. Fotó: Szendi Péter

Az üzemanyagárak emelkedése mellett a gépjárműveket is egyre nehezebb fenntartani. Ezzel az újítással maximalizálnák a gépek kihasználtságát is.

Ha pilótákat lehet szimulátorokkal képezni, akkor nem látom akadályát annak, hogy sofőrökkel ez miért ne működhetne – fejti ki véleményét a szakember.

Egy ilyen szimulátor 8-10 millió forintba kerül, ám jóval olcsóbb fenntartani, mint egy kocsit. Fotó: Shutterstock

A jövő év elejétől kötelezővé teszik az elméleti, illetve a vezetéssel töltött gyakorlati órák elektronikus nyilvántartását is, ami azt jelenti, hogy az autósiskoláknak igazolniuk kell a közlekedési hatóságnál, hogy tanulóik valóban részt vettek a képzésen, ahol azzal foglalkoztak, ami a tantervben szerepel. Ezáltal egyszerűbbé válik az ügyintézés, mivel megszűnik a sorban állás a vizsgára való bejelentkezéskor. Erre a célra egy zárt, online felületet is létrehoztak, amelyen a tanulók be is fizethetik a vizsgadíjakat.