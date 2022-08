Rezsicsökkentés: 10 tipp, ha spórolnál a gázon

Azokban a lakásokban is lehet spórolni a gázon, ahol még régi fűtőberendezések vannak és a családok az elmúlt években nem a hatásfok maximalizálást tekintették a legfontosabbnak. Nekik segít néhány tippel a Víz, Gáz, Fűtéstechnika és Hűtő, Klíma, Légtechnika szaklap és az általuk megkérdezett épületgépészek.

Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Rezsicsökkentés: a spóroláshoz változás és szakember kell

Versits Tamás, a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének elnöke szerint a meglévő berendezéseink optimális használatával is azonnali megtakarítást tudunk elérni, de ehhez a berögzült rossz szokásainkon kell elsőként változtatni. A leggyorsabb, amit mindenki megtehet, hogy a fűtési időszakban több időzónára osztja a napot és ott külön hőfokokat állít be. Szemán Róbert, a Víz-, Gáz, Fűtéstechnika szaklap főszerkesztője szerint nincs két egyforma ingatlan, így nem lehet minden javaslatot mindenkire értelmezni. Ezért fontos lenne a háztartásoknak szakemberhez fordulni, ha valóban spórolni akarnak. De ki lehet számolni, mennyire lesz a rezsi, ebben segít a rezsikalkulátor is.

10 tipp, amivel a leggyorsabban tudunk a gázfogyasztáson takarékoskodni