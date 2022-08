Pár hónap alatt a saját nevét is elfelejtette a korábban makkegészséges harmincas nő

Mindössze néhány hónap leforgása alatt lett valóságos emberi roncs egy akkor 37 éves, korábban teljesen egészséges nőből. A mélypontot az jelentette, amikor már nem csak hogy magát nem tudta ellátni, de a nevére sem emlékezett. Az ausztrál Amie Skilton pár hónappal korábban költözött be abba a lakásba, ami aztán a betegségét okozta. Noha korábban könnyedén lefutott kilenc kilométert edzés gyanánt és fizikai állapota mellett szellemileg is teljesen topon volt, állapota hirtelen romlani kezdett.

Amie egészsége egyik napról a másikra indult hanyatlásnak. A legijesztőbb szellemi képességeinek romlása volt Fotó: YouTube

Először csak allergia-jellegű tünetek jelentkeztek, majd egyik pillanatról a másikra felszaladt rá tíz kiló. Emellett szellemileg is hanyatlani kezdett. Elfelejtett dolgokat: eleinte csak lényegtelenebb információk nem jutottak eszébe, később azonban ha elment a Vespájával bevásárolni, a boltból kijövet már nem emlékezett, hová parkolt, amikor pedig végre megtalálta a motort, döbbenten tapasztalta, hogy benne hagyta a slusszkulcsot is. Ez azonban még nem is a legrosszabb volt.

Egyes napokon nem tudtam rájönni, hogy öltözzek fel.

Néztem a ruháimat és teljesen össze voltam zavarodva, hogy hogyan vegyem fel őket – mesélte Amie, hozzátéve: a legrosszabb az volt, amikor egy ponton rájött, nem emlékszik a saját nevére sem.

– Ki kellett töltenem valamilyen papírt, én pedig csak bámultak a rublikára, ami azt írja, hogy név, és azt gondoltam magamban: mi is az? Csak néztem és kutattam az agyamban.

Az orvosok végül Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála, azt azonban nem tudták megmondani, mitől alakult ki ilyen fiatalon. Amie vértesztje ugyanis semmi rendellenességet nem mutatott ki – írja a New York Post.

Penész okozta a horrortüneteket

Végül egy online poszt segített kideríteni az igazságot: a fiatal nő lakását fekete penész támadta meg a fürdőszoba rossz szigetelése miatt. Amie Skilton pedig azok közé az emberek közé tartozott, akinek szervezetére különösen veszélyes a penész, mivel heves gyulladással reagál rá, amely ráadásul a szervei leállásához is vezethet. Természetesen miután sikerült megfejteni a rejtélyt, már könnyebb volt kezelni az asszonyt, aki azóta tiszta, penészmentes lakásba költözött, és így a félelmetes tünetek is visszahúzódtak. Ma már épp oly egészséges, mint előtte, ám pontosan tudja: a penész drasztikus hatással lehet rá.