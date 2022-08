Öngyilkosságnak álcázott gyilkosság: Saját kisgyermekei buktatták le Bálintot

Az egész élete kettétört B. L.-nek és családjának tavaly júniusban, mikor közölték velük: lánya gyógyszertúladagolásban életét vesztette.

A zsaruk akkor azt mondták, Zsuzsanna öngyilkos lett, most azonban váratlan fordulat állt be az ügyben: lehetséges, hogy halálát egyáltalán nem önkezűség, hanem élettársa okozta.

Mókuskerékből szabadult volna Zsuzsanna

Az asszony a halála előtt már jó ideje elhidegült agresszív párjától, aki viszont még mindig nála élt barátjával, T. Mihállyal együtt:

– Szegény három műszakban dolgozott, az a férfi meg hébe-hóba, ha volt munkája. Emellett lelkileg terrorizálta és megcsalta a lányomat, egy másik nőnek gyereket csinált, majd magára hagyta, aztán ide-oda költözött a két nő között. Nem csoda, ha szabadulni akart tőle a lányom – sóhajtotta Zsuzsanna megtört édesapja. A családanya előtt azonban egy nap felcsillant a szabadság lehetősége:

– Egy barátunkkal megegyeztek egy lakáscserében, és amikor pénteken együtt bográcsoztak, a férfi 6 millió forintot át is adott Zsuzsannának. Ő a melltartójába és a párnahuzatba dugta el a pénzt, szombaton pedig a zárat is lecserélte, hogy be se juthasson az a férfi. Hétfőn mentek volna lepapírozni a cserét – sorolta az édesapa.

Kérdések sora

Mikor már úgy tűnt, új életet kezdhet, vasárnap jött a sokkoló hír, hogy megtalálták Zsuzsanna holttestét. Ekkor F. Bálint és T. Mihály is a lakásban voltak, ugyanis a gyerekek a zárcsere ellenére beengedték apjukat. A két férfi azt állította, hogy próbálták ugyan az asszonyt újraéleszteni, de mikor nem sikerült, kihívták a mentőket. Mindketten azt vallották, hogy Zsuzsa öngyilkos lett. B. L.-ék azonban nem nyugodtak bele:

Ha öngyilkos akart volna lenni, lett volna a hosszú évek megaláztatása alatt bőven alkalma, de nem akkor, mikor végre hatmillió forinttal a zsebében új életet kezdhetett volna.

Ki hallott ilyet, hogy valaki kap pénteken hatmilliót, szombaton lecseréli a zárat, hétfőn ment volna átíratni a lakást, de vasárnap öngyilkos lesz, a pénznek pedig nyoma sincs? És hogy lehet, hogy csak akkor hívtak hozzá mentőt, mikor már lilult a szája? Miért nem azonnal? – tette fel a kérdések sorát az apa. Ezért lányával, Zsuzsa testvérével együtt feljelentést tett a rendőrségen, az ügyészség pedig vizsgálódni kezdett.

Döbbenetes vallomás

Ekkor jutott a hatóságok tudomására a hatmillió forint és az a tény, miszerint a két kisgyerek otthon volt a tragédia óráiban. A hét- és kilencéves gyerekek döbbenetes vallomást tettek a pszichológus szakértő jelenlétében, a vallomásról pedig szakértő állapította meg, hogy valós:

– Zsuzsanna még aznap is munkában volt, mikor fáradtan hazatért, az a két férfi kávéval kínálta. Mindkét unokám elmondta, hogy látta, hogy a két férfi valamit tesz Zsuzsa kávéjába. A kislány úgy fogalmazott: papa, nem szoktam ilyet csinálni, de leselkedtem – és elárulta, hogy látta, ahogy zsepit nyomnak le az anyja torkán. Azt is elmondták, hogy Zsuzsanna nem is leesett az ágyról, hanem lerúgták – mondta elcsukló hangon az édesapa, aki elmondta, hogy a kisfiú korábban is akart valamit mondani a rendőröknek, azonban édesapja akkor letorkolta.

Ricsikém félt az apukájától, most is félnek tőle mind a ketten. Amúgy azóta sem nézett nagyon a gyerekei felé, őket a másik lányom neveli

– sóhajtott szomorúan B.L.

A Bors azt is megtudta, hogy a gyerekek mentőt akartak hívni anyjukhoz, amikor az már láthatóan rosszul volt a szerektől, ám nem engedték nekik, így végignézték Zsuzsa haláltusáját. A kicsik azóta is trauma hatása alatt vannak, Zsuzsa testvére hosszú idő óta ápolja a lelküket, terápiára viszi őket.

Nem nyugszik a gyászoló apa

A rendőrség most, több mint egy évvel a tragédia után nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt folytat nyomozást az ügyben.

Elfogták a két férfit is, a 46 éves T. Mihályra Csepelen csaptak le, míg F. Bálintot Állampusztán kapták el, ő ugyanis nemrég szabadult.

– Azért ült, mert Zsuzsa másik házasságából származó fiának eltörte a bordáját. De csinált még olyat is, hogy a fiam, Gábor nevében felvett árvasági segélyt és ösztöndíjat. Ilyen ember Bálint – ingatta a fejét B. L., aki hangsúlyozta: nem adja fel, hogy igazságot szolgáltasson a lányának: