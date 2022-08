Nyaralásra ment a debreceni család, szörnyű, ami ezalatt az otthonukban történt

Az „állatvédelem” címke alatt jelent meg egy hosszas, megdöbbentő írás egy szabadúszó fotós tollából. Jakkel Rudolf egy megbeszélésen járt Szilágyi Attila Balázs állatmentőnél, aki a debreceni Állatvédelmi Támogató és Információs Központ alapítója. A tárgyalást azonban egy telefon szakította meg, indulniuk kellett kutyát menteni. A Debrecen jól szituált környékén álló ház udvarán mozdulatlanul feküdt egy kutya, kiderült, hogy már három napja kinn van a hőségben, miután a család nyaralni ment.

„Annyira legyengült, hogy már nem tudott felkelni”

Miután az állatmentők felvették a kapcsolatot a rendőrséggel, kimentették a betonon mozdulatlanul heverő kutyát. „Öreg, 12+ éves kiskutya a betonon, mellette egy sárga vödörben talán víz volt. Napok óta 35 fok… Annyira legyengült, hogy amikor már nem tudott felállni, akkor a vergődésével szabályos kört formázott maga köré a testéből távozó vizelettel és széklettel. Küzdelmes napok nyomát rajzolta a betonra. A Net Vet Kft Állatorvosi Rendelőintézet volt a legközelebb, így oda siettünk a kutyával. Menet közben Attila szólt, hogy a lábammal nyomkodjam a kutya mellkasát, hogy életben maradjon a kórházig. Lehajoltam, próbáltam kézzel is. A kutya testén érezni lehetett a szárazságot. Mintha egy régi, poros, megkeményedett plüsst nyomkodtam volna. Nem vagyok jártas ilyesmiben, ezért átvette és az ölébe tett kutya mellkasát nyomkodta menet közben a kórházig. Miközben sírt. Valaki más kutyájáért. Aki eközben gondtalanul nyaral” – írta a fotós. A kutya életét azonban a gyors intézkedés ellenére sem tudták megmenteni.

Fontos és működik az állatvédelem

Jakkel azt is megindokolta, miért osztotta meg a döbbenetes történetet a nyilvánossággal. „Mert szerintem fontos az állatvédelem. És hogy működik. Meg azért is, hogy eszünkbe se jusson kánikulában magukra hagyni az állatokat, főleg nem több napra. Ha pedig mégis, akkor tudjunk róla, hogy van, aki ilyenkor berúgja majd az ajtónkat… Remélem, hogy nem lesz eső addig, míg haza nem érnek a tulajdonosok a nyaralásból. Remélem, még ők is látni fogják azokat a nyomokat a betonon” – zárta sorait.

Nem gondoskodtak semmiről

Az állatvédelmi törvény világosan kimondja, hogy az állattartó köteles „gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről” valamint azt is, hogy „köteles a szabadban tartott állatok számára biztosítani olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak”. A nyaraló család ezen feltételek egyikének sem tett eleget, az állat ráadásul elpusztult.

Bűncselekménynek minősül ez a bánásmód

Az állatvédelmi törvény azt is kimondja, hogy aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy vele szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vagy gerinces állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, bűncselekményt követ el és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés 3 évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás az állatnak különös szenvedést okoz vagy több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.