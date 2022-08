Nem ismerte fel a szórakozóhelyen, saját diákja ejtette teherbe a fiatal tanárnőt

Amy Kupps már nem tanárnőként dolgozott, amikor elment bulizni egy szórakozóhelyre. Ott beszélgetésbe keveredett egy jóképű férfival, aki nem árulta el neki, hogy korábban a diákja volt. Mindenesetre a buliból együtt mentek haza, szeretkeztek és csak másnap reggel derült ki a nő számára, hogy kivel feküdt le – írja a Mirror.

A férfi ugyanis búcsúzáskor Kupps kisasszonynak szólította… A tanárnőből lett OnlyFans-modellnek ekkor esett le a tantusz. Később pedig az is kiderült, hogy nem elég, hogy lefeküdt a diákjával, de gyermeket is vár tőle. Amy úgy döntött, nem akar semmit az alkalmi partnertől, egyedülálló anyaként fogja felnevelni gyermekét. A születést pedig le akarja forgatni – hogy megossza az élményt rajongóival, közel 100 ezren követik Instagram-oldalán, ahol még a róla szóló cikkeket is büszkén megmutatja.