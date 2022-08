Pozitívat tesztelt? Kiderült, meddig fertőz valójában a koronavírus

A koronavírus jelenleg tomboló BA4-es és BA5-ös variánsai kevésbé súlyos tüneteket és szövődményeket eredményeznek egy betegnél, mint eddig bármelyik másik. Habár az oltottakra kevésbé veszélyes a fertőzés, a tünetek megjelenése esetén mindenképpen érdemes tesztelni, és az eredmény szerint intézkedni.

De vajon meddig fertőz a beteg, ha pozitívat tesztelt koronavírusra?

Még ha enyhébbek is a tünetek, illetve ha azok már olyannyira meggyengültek, hogy a beteg mindennapjait nem nehezíti meg, könnyen lehet, hogy még megfertőzhet másokat. Az Imperial College London legfrissebb kutatása most minden eddiginél pontosabb választ ad erre, és több más kérdésre is.

A felmérés során közel 60 olyan beteget vizsgáltak meg, akik természetes úton, közösségben fertőződtek meg koronavírussal.

Mint kiderült:

átlagosan öt napig fertőz egy beteg,

ötből egy ember szervezetében lehetett kimutatni a COVID-19-et a tünetek megjelenése előtt,

az esetek kétharmadában öt nap után is fertőzőek voltak a betegek,

az esetek egynegyedében hét nap után is fertőzőek voltak a betegek, illetve

az otthon is elvégezhető gyorstesztek a fertőzőképességet nem mutatják ki klinikai pontossággal, ugyanakkor a karanténidőszakot biztonságosan befolyásolják.

A kutatásért felelős dr. Seran Hakki elmondta:

– Az eredmények értelmében továbbra sem teljesen világos, hogy pontosan mikor léphet ki a beteg az önizolációból. Tanulmányunk ugyanakkor felfedte, átlagosan mennyi ideig tart a fertőzőképesség, így útmutatást ad a betegeknek, akiknek nincs szüksége kórházi kezelésre.

Ha pozitívat tesztel koronavírusra, vagy csak a jellegzetes tüneteket tapasztalja, mindenképpen maradjon otthon, és minimalizálja a másokkal való érintkezést!

– tanácsolta a professzor.

(via)